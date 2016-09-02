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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 15:57 BJT

澳洲股市：连续第三日收低，投资者在美国就业数据公布前焦虑不安

老年护理设施运营商Estia Health Ltd 和健康食品生产商Select Harvest 跌幅居前，分别下挫6%和9%。

虽然医疗保健和电信服务类股拖累大盘今日下跌，但原材料 和电信 板块本周跌幅最大。

金融类股 本周跌1.9%，西太平洋银行 和澳洲联邦银行 分别跌3.1%和3.2%。

力拓 和必和必拓 周线分别跌2.9%和4.9%。(完)

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