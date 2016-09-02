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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:05 BJT

金属期市：期铜周线料小幅上涨，铅、锌、锡价格续强

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.3%至每吨4,641.50美元，上个交易日小幅收高。期铜价格似乎正在周二触及的九周低点4,600美元上方筑底，周线有望上涨0.5%。

本周陷入困境的金属市场情绪舒缓，此前中国制造业活动情况显示，8月制造业复苏势头超过预期，这引发了一波广泛的空头回补行情，而且金属表现出彩也与供应紧张有关。

伦敦期锌 和期铅 分别触及15个多月和14个月半新高，报每吨2,350美元和1,950美元，因矿山供应下降以及中国治理污染。

LME期锡 上涨至每吨19,280美元，为2015年1月以来的新高。

上海期铅 一度涨逾5%至两年来的最高水平，受技术面动能带动。

美国铝业(Alcoa) 和澳洲Alumina Ltd 已就一项纠纷达成和解，并同意重组合资企业，这扫清了美铝分拆业务计划的障碍，并增加了Alumina Ltd做为被收购目标的吸引力。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 于春红)

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