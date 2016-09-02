《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
以下为路透中文新闻为您整理的8月29日-9月2日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微跌0.18%。周初汇价受美联储主席叶伦讲话影响而下探逾一个月低点，但随着G20峰会临近，人民币波动日渐收窄，至周五有效波动已不足30点；若周五美国非农数据表现强劲，料增强年内美联储加息预期，下周人民币贬值压力亦将上升，不排除测试6.7关口可能性。 公开市场操作: --因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。
尽管中国8月官方制造业PMI等数据有所改善，但他们认为，经济下行压力不减，货币政策稳健基调不会改变，将继续在需求侧提供托底。考虑到目前内外部环境复杂、政策效应递减，央行料继续仰赖公开市场操作配合MLF(中期借贷便利)等定向工具，降准降息概率均较低。
债市: --中国银行间债市当周稍走弱。受美联储9月升息概率加大、中国8月经济数据可能转好等利空因素影响，主要利率债收益率一度上行，但随着市场情绪恢复平静现券走势渐回稳。短期来看，市场对中国出台降准等政策的预期不强，若资金面没有大变，现券有望维持盘整。
票据: --中国票据转贴利率当周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。
股市: --中国股市沪综指 当周持续震荡行情，股指在短期均线上下缠绕，量能不足导致上涨乏力，大盘一度两次回探上周低点附近。近期数据显示宏观经济开始企稳，但大盘受流动性及美联储加息预期影响依然偏弱，大盘继续调整或以箱体震荡形式完成。 (完) (整理 吕雯瑾/张金栋/张晓翀/李宏薇; 审校 乔艳红)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。