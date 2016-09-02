欧洲汇市：英镑持于一个月高点附近，关注英国建筑业PMI数据

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
“在昨天制造业PMI数据让人惊奇之后，市场或许调高了对建筑业PMI的预期。所以该指数超出预期的幅度可能需要比以往更大，才能推动英镑走高，”FXPrimus研究部门主管Marshall Gittler说。
英镑兑美元 稍稍走升至1.3274，距离周四创下的四周高位1.3318不远。周四英镑跳升逾1%，本周有望连续第三周上升，或创下4月来最佳连涨势头。
英镑兑美元的走势还将受到今日1230 GMT公布的美国非农就业数据的影响。分析师的预期中值为，8月美国非农就业岗位增加18万个。
欧元兑英镑 稍稍下跌至0.84345英镑，周四曾触及四周低位0.83885。
过去几周英镑表现相当不错，兑美元始终保持在7月8日所及30年低点1.2798之上，因一系列好于预期的经济数据化解了对于退欧公投或令英国经济大幅滑坡的担忧。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林/王兴亚)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透1月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四增加0.37% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,881,433.6 1月12日 95,278.9 0.37% iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月12日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静