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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 16:17 BJT

欧洲汇市：英镑持于一个月高点附近，关注英国建筑业PMI数据

“在昨天制造业PMI数据让人惊奇之后，市场或许调高了对建筑业PMI的预期。所以该指数超出预期的幅度可能需要比以往更大，才能推动英镑走高，”FXPrimus研究部门主管Marshall Gittler说。

英镑兑美元 稍稍走升至1.3274，距离周四创下的四周高位1.3318不远。周四英镑跳升逾1%，本周有望连续第三周上升，或创下4月来最佳连涨势头。

英镑兑美元的走势还将受到今日1230 GMT公布的美国非农就业数据的影响。分析师的预期中值为，8月美国非农就业岗位增加18万个。

欧元兑英镑 稍稍下跌至0.84345英镑，周四曾触及四周低位0.83885。

过去几周英镑表现相当不错，兑美元始终保持在7月8日所及30年低点1.2798之上，因一系列好于预期的经济数据化解了对于退欧公投或令英国经济大幅滑坡的担忧。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林/王兴亚)

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