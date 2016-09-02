《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月2日

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
9月2日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:08时,1港元=0.86122人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 14.77 7.58 2.26 南玻 11.74 6.63 2.06 深康佳 5.06 3.06 1.92 ST中华 10.65 5.07 2.44 ST中冠 10.80 4.59 2.73 深深宝 16.57 7.12 2.70 深华发 23.35 7.66 3.54 深赤湾 16.29 12.13 1.56 特力 66.82 22.29 3.48 飞亚达 11.87 7.14 1.93 一致药业 70.18 48.50 1.68 深深房 10.92 5.59 2.27 ST盛润 8.30 6.51 1.48 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.31 7.71 2.00 方大集团 15.40 7.28 2.46 深国商 12.70 5.56 2.65 深赛格 11.01 5.29 2.42 宝石 14.93 6.85 2.53 小天鹅 36.03 28.97 1.44 粤高速 6.52 4.76 1.59 晨鸣纸业 8.83 6.69 1.53 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.47 4.69 1.60 大冷股份 10.55 6.11 2.00 粤电力 5.25 3.51 1.74 佛山照明 10.88 6.66 1.90 江铃汽车 28.45 19.07 1.73 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.77 4.86 2.10 威孚高科 21.48 15.64 1.59 古井贡酒 41.85 29.70 1.64 ST东海 13.42 6.60 2.36 长安汽车 15.73 12.20 1.50 京东方 2.41 2.04 1.37 鲁泰 11.54 9.72 1.38 本钢板材 5.74 2.49 2.68 张裕 38.49 22.10 2.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。