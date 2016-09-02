《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月2日

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
9月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:09 时，1港元=0.86121人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.27%，低于上交易日收盘的23.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.90 1.07 建设银行 5.30 5.93 1.04 中国银行 3.47 3.57 1.13 农业银行 3.19 3.30 1.12 招商银行 18.68 19.68 1.10 中信银行 6.29 5.13 1.42 交通银行 5.76 6.09 1.10 民生银行 9.31 8.44 1.28 中国人寿 21.78 19.02 1.33 中国平安 34.86 41.60 0.97 中国太保 28.23 27.90 1.17 中信证券 16.80 17.72 1.10 新华人寿 42.69 31.25 1.59 海通证券 15.91 13.76 1.34 华能国际 7.31 4.74 1.79 大唐发电 3.92 2.01 2.26 华电国际 5.17 3.39 1.77 中煤能源 5.53 3.94 1.63 中国神华 15.04 14.34 1.22 中国石油 7.47 5.18 1.67 兖州煤业 12.14 4.52 3.12 中国石化 4.98 5.62 1.03 上海石化 6.01 3.90 1.79 中海油服 12.15 6.08 2.32 仪征化纤 3.86 1.47 3.05 中国铝业 3.88 2.88 1.56 江西铜业 14.35 9.01 1.85 洛阳钼业 4.00 1.72 2.70 紫金矿业 3.34 2.61 1.49 马钢股份 2.84 1.85 1.78 鞍钢股份 4.47 3.88 1.34 重庆钢铁 2.52 2.34 1.25 海螺水泥 17.12 21.75 0.91 洛阳玻璃 25.30 4.58 6.41 京城机电 10.39 3.22 3.75 中联重科 4.19 2.57 1.89 金隅股份 4.22 3.05 1.61 中国国航 7.59 5.75 1.53 东方航空 6.62 3.95 1.95 南方航空 7.38 4.59 1.87 中国远洋 5.14 2.67 2.24 中海集运 4.04 1.63 2.88 中集集团 14.21 9.60 1.72 中海发展 6.52 4.32 1.75 宁沪高速 8.96 11.10 0.94 深高速 8.47 8.08 1.22 成渝高速 4.79 2.90 1.92 皖通高速 13.53 6.48 2.42 广深铁路 4.24 4.20 1.17 中国南车 9.30 7.03 1.54 中国交建 11.97 8.41 1.65 中国铁建 9.37 9.30 1.17 中国中铁 7.60 5.64 1.56 长城汽车 10.37 7.59 1.59 比亚迪 57.86 53.70 1.25 广汽集团 22.17 10.80 2.38 青岛啤酒 29.46 27.80 1.23 白云山 25.50 19.98 1.48 新华制药 12.76 5.95 2.49 海信科龙 11.35 5.37 2.45 南京熊猫 15.49 6.48 2.78 晨鸣纸业 8.83 6.72 1.53 上海医药 20.48 21.50 1.11 中兴通讯 14.67 10.78 1.58 东方电气 9.77 6.10 1.86 潍柴动力 8.60 9.50 1.05 东北电气 6.60 2.78 2.76 广船国际 28.20 12.02 2.72 昆明机床 7.07 2.50 3.28 一拖股份 10.29 4.20 2.84 北辰实业 4.27 2.57 1.93 创业环保 8.17 4.16 2.28 中国中冶 4.24 2.58 1.91 金风科技 16.14 11.44 1.64 丽珠 51.55 43.80 1.37 万科 23.77 19.88 1.39 郑煤机 5.82 3.31 2.04 大连港 2.52 1.49 1.96 山东墨龙 10.23 3.27 3.63 浙江世宝 40.20 10.54 4.43 复星医药 23.80 23.85 1.16 光大银行 3.93 3.65 1.25 东江环保 19.07 12.86 1.72 上海电气 8.42 3.37 2.90 广发证券 16.67 17.00 1.14 华泰证券 20.02 16.96 1.37 东方证券 16.62 8.22 2.35 光大证券 16.89 12.62 1.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。