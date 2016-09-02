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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月2日

9月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:09
时，1港元=0.86121人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为23.27%，低于上交易日收盘的23.94%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.53            4.90         1.07
 建设银行                                       5.30            5.93         1.04
 中国银行                                       3.47            3.57         1.13
 农业银行                                       3.19            3.30         1.12
 招商银行                                      18.68           19.68         1.10
 中信银行                                       6.29            5.13         1.42
 交通银行                                       5.76            6.09         1.10
 民生银行                                       9.31            8.44         1.28
 中国人寿                                      21.78           19.02         1.33
 中国平安                                      34.86           41.60         0.97
 中国太保                                      28.23           27.90         1.17
 中信证券                                      16.80           17.72         1.10
 新华人寿                                      42.69           31.25         1.59
 海通证券                                      15.91           13.76         1.34
 华能国际                                       7.31            4.74         1.79
 大唐发电                                       3.92            2.01         2.26
 华电国际                                       5.17            3.39         1.77
 中煤能源                                       5.53            3.94         1.63
 中国神华                                      15.04           14.34         1.22
 中国石油                                       7.47            5.18         1.67
 兖州煤业                                      12.14            4.52         3.12
 中国石化                                       4.98            5.62         1.03
 上海石化                                       6.01            3.90         1.79
 中海油服                                      12.15            6.08         2.32
 仪征化纤                                       3.86            1.47         3.05
 中国铝业                                       3.88            2.88         1.56
 江西铜业                                      14.35            9.01         1.85
 洛阳钼业                                       4.00            1.72         2.70
 紫金矿业                                       3.34            2.61         1.49
 马钢股份                                       2.84            1.85         1.78
 鞍钢股份                                       4.47            3.88         1.34
 重庆钢铁                                       2.52            2.34         1.25
 海螺水泥                                      17.12           21.75         0.91
 洛阳玻璃                                      25.30            4.58         6.41
 京城机电                                      10.39            3.22         3.75
 中联重科                                       4.19            2.57         1.89
 金隅股份                                       4.22            3.05         1.61
 中国国航                                       7.59            5.75         1.53
 东方航空                                       6.62            3.95         1.95
 南方航空                                       7.38            4.59         1.87
 中国远洋                                       5.14            2.67         2.24
 中海集运                                       4.04            1.63         2.88
 中集集团                                      14.21            9.60         1.72
 中海发展                                       6.52            4.32         1.75
 宁沪高速                                       8.96           11.10         0.94
 深高速                                         8.47            8.08         1.22
 成渝高速                                       4.79            2.90         1.92
 皖通高速                                      13.53            6.48         2.42
 广深铁路                                       4.24            4.20         1.17
 中国南车                                       9.30            7.03         1.54
 中国交建                                      11.97            8.41         1.65
 中国铁建                                       9.37            9.30         1.17
 中国中铁                                       7.60            5.64         1.56
 长城汽车                                      10.37            7.59         1.59
 比亚迪                                        57.86           53.70         1.25
 广汽集团                                      22.17           10.80         2.38
 青岛啤酒                                      29.46           27.80         1.23
 白云山                                        25.50           19.98         1.48
 新华制药                                      12.76            5.95         2.49
 海信科龙                                      11.35            5.37         2.45
 南京熊猫                                      15.49            6.48         2.78
 晨鸣纸业                                       8.83            6.72         1.53
 上海医药                                      20.48           21.50         1.11
 中兴通讯                                      14.67           10.78         1.58
 东方电气                                       9.77            6.10         1.86
 潍柴动力                                       8.60            9.50         1.05
 东北电气                                       6.60            2.78         2.76
 广船国际                                      28.20           12.02         2.72
 昆明机床                                       7.07            2.50         3.28
 一拖股份                                      10.29            4.20         2.84
 北辰实业                                       4.27            2.57         1.93
 创业环保                                       8.17            4.16         2.28
 中国中冶                                       4.24            2.58         1.91
 金风科技                                      16.14           11.44         1.64
 丽珠                                          51.55           43.80         1.37
 万科                                          23.77           19.88         1.39
 郑煤机                                         5.82            3.31         2.04
 大连港                                         2.52            1.49         1.96
 山东墨龙                                      10.23            3.27         3.63
 浙江世宝                                      40.20           10.54         4.43
 复星医药                                      23.80           23.85         1.16
 光大银行                                       3.93            3.65         1.25
 东江环保                                      19.07           12.86         1.72
 上海电气                                       8.42            3.37         2.90
 广发证券                                      16.67           17.00         1.14
 华泰证券                                      20.02           16.96         1.37
 东方证券                                      16.62            8.22         2.35
 光大证券                                      16.89           12.62         1.55
               
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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