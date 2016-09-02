版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:47 BJT

香港金融：外汇及场外利率衍生工具日均交易5,463亿美元，全球排名第四

路透香港9月2日 - 香港金融管理局公布国际结算银行的调查结果显示，2016年4月香港的外汇及场外利率衍生工具交易的平均每日成交金额为5,463亿美元，较三年前增加80.6%，全球排名亦由第六位跃升至第四位。

国际结算银行的外汇与衍生工具市场成交额调查每三年一度进行，本次有关香港的调查共有59家机构参与（2013年为60家），包括55家认可机构及四家持牌法团。

与2013年的调查结果比较，香港的外汇交易的平均每日成交金额增长59%至4,366亿美元。增长主要由外汇掉期交易的成交金额增加（+58.4%至2,759亿美元）所带动，其次是即期交易（+79%至916亿美元）。

美元兑日圆交易倍增，在平均每日成交总金额中所占比重，由2013年的16.6%升至21.2%，超越美元兑人民币，成为本港市场交投最活跃的货币组合。

美元兑人民币的交易亦显着增长56.2%，反映香港作为全球离岸人民币业务枢纽的角色。港元兑美元的交易温和增长13.7%，占平均每日成交总金额的12.3%。

以外汇交易成交金额计，香港的排名较上次调查上升一位至第四位。

至于场外利率衍生工具的平均每日成交金额大幅增长2.9倍至1,098亿美元。有关增长主要受利率掉期交易（增长211.6%）及利率期权交易（增长1,487.6%）所带动，增长主要涉及以美元及澳元计价的市场庄家活动及对冲活动。

国际结算银行的调查包括收集2016年4月按名义数额计算的外汇即期、外汇及场外利率衍生工具交易成交总额的数据。数据是以“销售地点”为基准作出申报。成交金额已作出调整以撇除本地交易商之间的重复计算。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐