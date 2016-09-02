香港金融：外汇及场外利率衍生工具日均交易5,463亿美元，全球排名第四

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透香港9月2日 - 香港金融管理局公布国际结算银行的调查结果显示，2016年4月香港的外汇及场外利率衍生工具交易的平均每日成交金额为5,463亿美元，较三年前增加80.6%，全球排名亦由第六位跃升至第四位。
国际结算银行的外汇与衍生工具市场成交额调查每三年一度进行，本次有关香港的调查共有59家机构参与（2013年为60家），包括55家认可机构及四家持牌法团。
与2013年的调查结果比较，香港的外汇交易的平均每日成交金额增长59%至4,366亿美元。增长主要由外汇掉期交易的成交金额增加（+58.4%至2,759亿美元）所带动，其次是即期交易（+79%至916亿美元）。
美元兑日圆交易倍增，在平均每日成交总金额中所占比重，由2013年的16.6%升至21.2%，超越美元兑人民币，成为本港市场交投最活跃的货币组合。
美元兑人民币的交易亦显着增长56.2%，反映香港作为全球离岸人民币业务枢纽的角色。港元兑美元的交易温和增长13.7%，占平均每日成交总金额的12.3%。
以外汇交易成交金额计，香港的排名较上次调查上升一位至第四位。
至于场外利率衍生工具的平均每日成交金额大幅增长2.9倍至1,098亿美元。有关增长主要受利率掉期交易（增长211.6%）及利率期权交易（增长1,487.6%）所带动，增长主要涉及以美元及澳元计价的市场庄家活动及对冲活动。
国际结算银行的调查包括收集2016年4月按名义数额计算的外汇即期、外汇及场外利率衍生工具交易成交总额的数据。数据是以“销售地点”为基准作出申报。成交金额已作出调整以撇除本地交易商之间的重复计算。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。