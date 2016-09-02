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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收盘上涨，三周来首见周线收高

“有传言称印尼、泰国和马来西亚已限制橡胶出口，不过我不知道这是不是真的。”

东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶 <0#2JRU:>收高1.2日圆，报每公斤157.1日圆，稍早触及高点158.9，为8月17日来最高。本周累计上涨4.3%。

1月沪胶 涨185元，收报每吨12,390元人民币。

新加坡10月期胶 报每公斤129.60美分，涨0.1美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/艾茂林)

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