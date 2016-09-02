更新版 1-中国汇市：人民币收平，G20行情与美国非农数据预期叠加致汇价持稳

* 人民币收盘持平于6.68元，中间价则小幅续升 * 市场关注今日美国非农数据，购汇情绪回升 * 6.68元附近大行继续提供美元流动性 * 若美指强势，下周人民币有望测试6.7元关口支撑 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月2日 - 人民币兑美元即期 周五收盘持平于6.68元，中间价则小 幅续升。交易员称，G20前夕机构看多人民币的意图较浓，但今日美国将公布非农数据，市 场购汇情绪略有回升。只是G20（20国集团）峰会在即，市场也普遍预期不会有明显波动， 部分机构参与倒量。 他们并指出，今日市场延续了一周以来的平稳走势，截止收盘汇价有效波动不足30点。 市场亦将焦点转向晚间美国非农数据会否提振美指走势；若数据明显好于预期，强势美指料 增加人民币贬值压力；G20峰会后人民币有望测试6.70元关口支撑。 “最近几天都一样，G20行情。”一股份行交易员称。“不过今天有美国非农数据，之 前做空美元的今天要买回，所以买的情绪高一点。” 另一中资行交易员也指出，本周波动狭窄预料之中，G20峰会过后下周美元走向影响将 恢复，若美指强势而人民币兑美元中间价仍遵守定价规则，人民币即期汇价或小幅下跌。 2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在中国浙江杭州举行。 中国人民银行副行长易纲周五表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化 政策工具来保持汇率稳定。 国际清算银行(BIS)周四称，4月全球外汇日均交易量降至5.1万亿美元，为2001年开始 这项三年一度的汇市调查以来出现的首次下滑。人民币取代墨西哥披索，成为全球交易量最 高的新兴市场货币。人民币在全球市场的份额翻番至4%，日均交易量超过2,000亿美元。 全球汇市方面，美美元周五持稳，投资者等待备受关注的美国非农就业数据，以期从中 判断美联储是否会在今年加息。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微 跌0.01%至94.53；SDR篮子指数微跌至95.1，BIS篮子指数微跌至95.21。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.68 6.68 0.00% 中间价 6.6727 6.6784 0.09% 成交额 165.25亿美元 210.42亿美元 日内波动幅度(pips) 51 日低6.6827 日高6.6776 今年以来升贬幅度 -2.79% 2005年汇改以来升贬幅度 23.90% 一年期美元/人民币掉期 850 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6945 6.6865 一年期NDF 6.841 6.8233 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6797； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 林高丽)