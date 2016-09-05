版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 16:23 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月5日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  农发行        30              1      *2.1521%          固息增发债     9/6-9/7
                50              3      *2.8149%
                70              5      *2.9603%
                30              7      *3.1383%
                60             10      *3.1765%
                   (2016年第19、20、21、17和18期增发债)   
 *国开行      至多30            1      周二招标       固息金融债    9/7-9/12               
              至多70           10                     固息增发债    9/7-9/8
                   (2016年第14期新发债和第13期增发债)   
 *进出口行    至多50            1      周四招标       固息增发债    9/8-9/12
              至多50           10                     固息增发债   
              至多20           20                     固息增发债 
                   (2016年第八、10期和2015年第19期增发债)          
  进出口行      50            5      *2.9064%        浮息增发债     9/1-9/5 
                                                  （3M Shibor基准）                  
                50           10      *3.18%          固息金融债
                20           20      *3.5255%        固息增发债
               (今年第九期增发债、第10期新发债以及2015年第19期增发债)      
 
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐