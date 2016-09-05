《中国金融债发行日程表》--9月5日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 30 1 *2.1521% 固息增发债 9/6-9/7 50 3 *2.8149% 70 5 *2.9603% 30 7 *3.1383% 60 10 *3.1765% (2016年第19、20、21、17和18期增发债) *国开行 至多30 1 周二招标 固息金融债 9/7-9/12 至多70 10 固息增发债 9/7-9/8 (2016年第14期新发债和第13期增发债) *进出口行 至多50 1 周四招标 固息增发债 9/8-9/12 至多50 10 固息增发债 至多20 20 固息增发债 (2016年第八、10期和2015年第19期增发债) 进出口行 50 5 *2.9064% 浮息增发债 9/1-9/5 （3M Shibor基准） 50 10 *3.18% 固息金融债 20 20 *3.5255% 固息增发债 (今年第九期增发债、第10期新发债以及2015年第19期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次