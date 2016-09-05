《中国金融债发行日程表》--9月5日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 30 1 *2.1521% 固息增发债 9/6-9/7 50 3 *2.8149% 70 5 *2.9603% 30 7 *3.1383% 60 10 *3.1765% (2016年第19、20、21、17和18期增发债) *国开行 至多30 1 周二招标 固息金融债 9/7-9/12 至多70 10 固息增发债 9/7-9/8 (2016年第14期新发债和第13期增发债) *进出口行 至多50 1 周四招标 固息增发债 9/8-9/12 至多50 10 固息增发债 至多20 20 固息增发债 (2016年第八、10期和2015年第19期增发债) 进出口行 50 5 *2.9064% 浮息增发债 9/1-9/5 （3M Shibor基准） 50 10 *3.18% 固息金融债 20 20 *3.5255% 固息增发债 (今年第九期增发债、第10期新发债以及2015年第19期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。