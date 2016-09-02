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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:35 BJT

香港房地产：8月住宅成交量按月及按年分别升37%及49%，创一年半新高

路透香港9月2日 - 香港土地注册处周五发表数字显示，8月份送交注册的住宅楼宇买卖合约按月及按年分别上升约37%和49%，并为一年半以来最多；一手私人住宅成交活跃带动二手市场气氛回暖。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,430份，按月及按年分别增加39%和43%；其中住宅楼宇买卖合约由7月4,243份增至5,821份。整体楼宇买卖合约总值573亿港元（按月及按年分别升约59%和51%），住宅买卖合约总值406亿港元（按月及按年分别升约37%和31%）。

香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。近月发展商积极推出新盘，港股气氛亦好转，带动住宅成交和楼价回升。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数连续四个月反弹，且升幅为期间最大。

中原地产表示，8月份整体楼宇买卖合约登记金额上升，主要是月内录得会德丰 出售红磡One HarbourGate东座的登记，价值45亿港元，以及一宗内部转让登记，个案为中环会德丰大厦（价值51.7亿港元）。两宗登记合共96.7亿港元，若扣除后全月录476.6亿港元，按月升32%。显示英国脱欧公投后，资金加快流入楼市，以致登记数字明显上升。

今年1-8月，住宅楼宇买卖宗数为29,985宗，比去年同期的41,550宗低28%。（完）

欲浏览刊载在政府网页上的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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