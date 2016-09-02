香港房地产：8月住宅成交量按月及按年分别升37%及49%，创一年半新高

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透香港9月2日 - 香港土地注册处周五发表数字显示，8月份送交注册的住宅楼宇买卖合约按月及按年分别上升约37%和49%，并为一年半以来最多；一手私人住宅成交活跃带动二手市场气氛回暖。
月内送交注册的所有楼宇买卖合约为7,430份，按月及按年分别增加39%和43%；其中住宅楼宇买卖合约由7月4,243份增至5,821份。整体楼宇买卖合约总值573亿港元（按月及按年分别升约59%和51%），住宅买卖合约总值406亿港元（按月及按年分别升约37%和31%）。
香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。近月发展商积极推出新盘，港股气氛亦好转，带动住宅成交和楼价回升。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，7月全港私人住宅楼价指数连续四个月反弹，且升幅为期间最大。
中原地产表示，8月份整体楼宇买卖合约登记金额上升，主要是月内录得会德丰 出售红磡One HarbourGate东座的登记，价值45亿港元，以及一宗内部转让登记，个案为中环会德丰大厦（价值51.7亿港元）。两宗登记合共96.7亿港元，若扣除后全月录476.6亿港元，按月升32%。显示英国脱欧公投后，资金加快流入楼市，以致登记数字明显上升。
今年1-8月，住宅楼宇买卖宗数为29,985宗，比去年同期的41,550宗低28%。（完）
欲浏览刊载在政府网页上的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。