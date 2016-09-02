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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 16:48 BJT

全球贵金属：9月1日SPDR黄金持仓减少0.57%，iShares白银持仓持平

路透9月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓
量较周三减少0.57%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持
平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR      30,154,104.9  9月1日  30,325,860.1  　8月31日  -171,755.2  -0.57%
    iShares  359,743,532.6  9月1日 359,743,532.6  　8月31日         0.0   持平(
完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)

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