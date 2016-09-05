《香港重要政经日程》--9月5日-9月19日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
================== 今日重要政经消息=================
9月5日（周一）
阳光房地产基金 公布年度业绩。
公布8月份日经香港PMI。
*11:30 中银香港 视像银行服务启动仪式。
*14:30 香港电讯 拍住赏传媒简报会。
*14:00 美盛环球亚洲债市展望传媒简报会。
*14:30 星展唯高达可再生能源行业展望记者会。
*17:00 阳光房地产基金 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月6日（周二）
*09:00 2016年财资市场高峰会。
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东特别大会。
16:15 中国冶金 中期业绩记者会。
9月7日（周三）
公布8月底止外汇储备资产。
15:00 香港上市公司商会主办上市监管谘询论坛。
9月8日（周四）
新鸿基地产 公布全年业绩。
08:30 大公国际信用与国际资本市场协会合办“一带一路”峰会。
9月9日（周五）
08:00 香港美国商会中国研讨会。
10:30 大悦城地产 股东特别大会。
14:30 大家乐集团 股东周年大会。
9月12日（周一）
10:30 阿里健康 股东特别大会。
9月13日（周二）
09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
11:30 TCL通讯 股东特别大会。
9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
9月16日（周五）
中秋节公众假期。
9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。