表格：台湾外资及陆资8月净汇入4.69亿美元，连三月净汇入72.23亿美元

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透台北9月2日 - 台湾金融监督管理委员会周五表示，外资及陆资于8月净汇入4.69亿美元，连三个月净汇入合计72.23亿美元；至今年8月底，外资总累计净汇入金额达2,064.99亿美元，再创历史新高。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
8月 +4.69
7月 +27.04
6月 +40.50
5月 -29.09
4月 +18.20
3月 +60.92
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
----------------------------
2016年累计 +126.82
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
----------------------------
2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。请详见(here)(完)
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。