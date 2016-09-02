版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 22:54 BJT

美国各类经济指标总览--2016/9/2

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万个(预估为增加18.0万个)，制造业岗位减少1.4万个(预
估为持平)，每周平均工时为34.3小时(预估为34.5小时)，平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)，失业率
为4.9%(预估为4.8%)。 
    
    商务部公布，美国7月贸易逆差为394.7亿美元(预估为逆差427.0亿美元)。 
    
    商务部公布，7月工厂订单较上月增加1.9%，预估为增加2.0%，6月下修后为下降1.8%，前值为下降1.5%。美
国7月耐久财订单未修正，仍为较前月增长4.4%。 
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (8月)                       4.9  (7月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.1  (8月)                  增加27.5  (7月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.1  (8月)                      +0.3  (7月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  持平  (7月)                      +0.2  (6月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.1  (7月)                      +0.2  (6月)
 实质所得(%)                             +0.6  (7月)                      -0.1  (6月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           -0.4  (7月)                      +0.5  (6月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           -0.3  (7月)                      +0.4  (6月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.1  (第二季修正值)             +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.3  (第二季修正值)        　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                             持平  (7月)                      +0.8  (6月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差394.7  (7月)                 逆差446.6  (6月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             +0.7  (7月)                       0.4  (6月修正值)
 产能利用率(%)                           75.9  (7月)                      75.4  (6月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    26.3  (8月27周)                  26.1  (8月20日当周)
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,130  (7月)                    盈余60  (6月)
 领先指标(%)                              0.4  (7月)                       0.3  (6月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (6月)                     +0.2%  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (6月)                     +0.2%  (5月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加123.2  (6月)                 增加179.1  (5月修正值)
 企业库存(%)                             +0.2  (6月)                      +0.2  (5月修正值)
 建筑支出(%)                             持平  (7月)                      +0.9  (6月修正值)
 消费者信心                             101.1  (8月)                      96.7  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                         121.1  (7月)                     118.6  (6月修正值)
 建筑许可(万户)                         114.4  (7月修正值)               115.3  (6月修正值)
 成屋销售(万户)                           539  (7月)                       557  (6月修正值)
 新屋销售(万户)                          65.4  (7月)                      58.2  (6月修正值)
 工厂订单(%)                              1.9  (7月)                      -1.8  (6月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +4.4  (7月)                      -4.2  (6月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                55.5  (7月)                      56.5  (6月)
 供应管理协会制造业指数                  49.4  (8月)                      52.6  (7月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.3  (6月)                      +0.2  (5月修正值)
 进口物价(%)                             +0.1  (7月)                      +0.6  (6月修正值)
 出口物价(%)                             +0.2  (7月)                      +0.8  (6月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +4.3  (第二季修正值)             -0.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第二季修正值)             -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,247  (第一季)            赤字1,134.1  (第四季修正值)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐