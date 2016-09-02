美国各类经济指标总览--2016/9/2

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加15.1万个(预估为增加18.0万个)，制造业岗位减少1.4万个(预 估为持平)，每周平均工时为34.3小时(预估为34.5小时)，平均时薪较前月增长0.1%(预估为增长0.2%)，失业率 为4.9%(预估为4.8%)。 商务部公布，美国7月贸易逆差为394.7亿美元(预估为逆差427.0亿美元)。 商务部公布，7月工厂订单较上月增加1.9%，预估为增加2.0%，6月下修后为下降1.8%，前值为下降1.5%。美 国7月耐久财订单未修正，仍为较前月增长4.4%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (8月) 4.9 (7月) 非农业就业岗位(万) 增加15.1 (8月) 增加27.5 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (8月) +0.3 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) +0.6 (7月) -0.1 (6月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.4 (7月) +0.5 (6月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.3 (7月) +0.4 (6月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第二季修正值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季修正值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.8 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差394.7 (7月) 逆差446.6 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.7 (7月) 0.4 (6月修正值) 产能利用率(%) 75.9 (7月) 75.4 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.3 (8月27周) 26.1 (8月20日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,130 (7月) 盈余60 (6月) 领先指标(%) 0.4 (7月) 0.3 (6月) 个人所得(%) +0.2% (6月) +0.2% (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (6月) +0.2% (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (6月) 增加179.1 (5月修正值) 企业库存(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 建筑支出(%) 持平 (7月) +0.9 (6月修正值) 消费者信心 101.1 (8月) 96.7 (7月修正值) 房屋开工(万户) 121.1 (7月) 118.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 114.4 (7月修正值) 115.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 539 (7月) 557 (6月修正值) 新屋销售(万户) 65.4 (7月) 58.2 (6月修正值) 工厂订单(%) 1.9 (7月) -1.8 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (7月) -4.2 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.5 (7月) 56.5 (6月) 供应管理协会制造业指数 49.4 (8月) 52.6 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.2 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (7月) +0.6 (6月修正值) 出口物价(%) +0.2 (7月) +0.8 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)