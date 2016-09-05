重温稿-台湾货币市场：拆款利率持稳，旬底以到期续作为主

* 拆款利率持稳，旬底以到期续作为主 * 外资近期偏汇出，等后央行冲销需求变少 * 短票跨季交易优先，RP利率回到区间下缘 记者 董永年 路透台北9月2日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，今日是旬底，多数银行因已 调好积数，较无大部位资金进出，拆款多以到期续作为主。 他们表示，近期受外资偏向汇出影响，市场资金已不若先前浮滥，午后等待央行冲销的队伍比较短。 〞拆入需求平平的。〞一大型公股银行交易员说。 另一大型票券商交易员称，银行通常在旬底的资金进出不会太大，所以今日缺口也早因应此一情形作出调 整，目前一到两周的拆款利率都在0.28%没有改变。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.703 31.736 台湾加权股价指数<.TWII 8,987.55 9,001.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.210% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.174-0.290% 0.177-0.290% --两周拆款利率区间 0.210-0.295% 0.210-0.280% **短票跨季交易优先** 短票方面，一大型票券商主管指出，周五发票量依各家资金状况而定，本身因缺口不大，以到期续作为主 。且为取得跨季资金，月内短票较少承作。 另一票券交易员也称，今日发票量例行性增加，跨季短票利率承作在0.29-0.30%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.285%，区间在0.25-0.31%，成交金额为48.25 亿台币；前日加权平均利率在0.298%，区间在0.25-0.35%，成交金额为61.94亿台币。自保60天短票成交加权 平均利率上日在0.291%，区间在0.25-0.31%，成交金额为53.77亿台币。 台湾央行周五发行534.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额532亿台币，发行余额增2.5亿台币。 下周到期央行定存单共1兆3,140亿台币；分别为周一3,677亿、周二3,889亿、周三1,296.5亿、周四1,588 .5亿与周五2,689亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为576亿台币，累计至周日超额准备1兆3,409亿台币、加计前期1 %的超额准备为1兆4,405亿台币。 **RP利率回到区间偏下缘** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月初资金宽裕，因此将日前因应月底微幅调高的利率调回 平日水准，投信客户区间低位成交比重较多。 证券商交易员称，投信因寿险申购款较多，找券态度比较积极，且因资金无法跨季，所以承作利率较低。 一大型票券商交易员指出，目前月内短钱充斥，但跨季资金不好找，因此短天期调度尚不需要积极操作。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 乔艳红)