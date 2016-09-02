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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 18:19 BJT

中国证券：证监会调整类融资平台发债标准，重点关注地方政府收入占比

路透北京9月2日 - 中国证监会周五表示，考虑到发行人来自所属地方政府收入占比是衡量其市场化运营程度的重要参考指标，在前期监管实践的基础上，证监会进一步调整完善类融资平台的发债审核标准，重点关注发行人来自地方政府收入占比情况，防范债券市场风险。

证监会网站新闻稿称，前期监管实践中，证监会参照签发部门有关地方政府融资平台公司的名单予以执行。同时对不在该名单内、但具有融资平台公司特征的主体，证监会要求其不得承担地方政府融资职能，并需结合营业收入及现金流来源情况说明其是否具备市场化运营机制。

上交所同日也修订对地方融资平台的甄别标准，首先是将“双50%”调整为“单50%”，即报告期内，发行人来自所属地方政府的收入占比不得超过50%，取消现金流占比指标。

其次，调整计算发行人政府性收入占比的指标计算方法，除可采取报告期内各年度政府性收入占比的算数平均值外，也可采取“加权平均法”（各年度源自地方政府的收入总额/各年度营业收入总额）。

“总体来看，此次调整有利于防范地方政府债务风险，进一步规范公司债券市场发展，同时对市场影响范围有限，”上交所在新闻稿中称。

上交所指出，在前期审核实践中，上交所发现部分发行人存在公司治理不规范，政企不分，通过调整会计处理规避发行条件的情形，不利于切实防范和化解地方政府债务风险，因此及时修订并完善审核标准，以支持市场化运营、资产真实有效的企业以自身信用为基础发行公司债券融资。

　　针对有媒体称证监会指导要求海外上市中概股回归国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润的20倍的消息，证监会回应称，目前该项工作仍在继续推进，在相关政策明确前，证监会对该类企业回归A股市场的相关规定及政策没有任何变化。（完）

欲览详情，请点击链接 here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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