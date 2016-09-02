中国证券：证监会调整类融资平台发债标准，重点关注地方政府收入占比

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透北京9月2日 - 中国证监会周五表示，考虑到发行人来自所属地方政府收入占比是衡量其市场化运营程度的重要参考指标，在前期监管实践的基础上，证监会进一步调整完善类融资平台的发债审核标准，重点关注发行人来自地方政府收入占比情况，防范债券市场风险。
证监会网站新闻稿称，前期监管实践中，证监会参照签发部门有关地方政府融资平台公司的名单予以执行。同时对不在该名单内、但具有融资平台公司特征的主体，证监会要求其不得承担地方政府融资职能，并需结合营业收入及现金流来源情况说明其是否具备市场化运营机制。
上交所同日也修订对地方融资平台的甄别标准，首先是将“双50%”调整为“单50%”，即报告期内，发行人来自所属地方政府的收入占比不得超过50%，取消现金流占比指标。
其次，调整计算发行人政府性收入占比的指标计算方法，除可采取报告期内各年度政府性收入占比的算数平均值外，也可采取“加权平均法”（各年度源自地方政府的收入总额/各年度营业收入总额）。
“总体来看，此次调整有利于防范地方政府债务风险，进一步规范公司债券市场发展，同时对市场影响范围有限，”上交所在新闻稿中称。
上交所指出，在前期审核实践中，上交所发现部分发行人存在公司治理不规范，政企不分，通过调整会计处理规避发行条件的情形，不利于切实防范和化解地方政府债务风险，因此及时修订并完善审核标准，以支持市场化运营、资产真实有效的企业以自身信用为基础发行公司债券融资。
针对有媒体称证监会指导要求海外上市中概股回归国内上市时，需确保交易估值不超过预估利润的20倍的消息，证监会回应称，目前该项工作仍在继续推进，在相关政策明确前，证监会对该类企业回归A股市场的相关规定及政策没有任何变化。（完）
欲览详情，请点击链接 here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。