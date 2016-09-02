台湾个股：兆丰金将查明重罚真相消除外界疑虑，将加强风控--董事长

路透台北9月2日 - 台湾最大外汇银行--兆丰银行遭美方重罚1.8亿美元，兆丰金控 新董事长张兆顺周五表示，上任后将查明遭重罚的真相，以消除外界疑虑，并将加强风险控且彻底执行公司治理等三大重务。

台湾兆丰金前董事长徐光曦上任甫半个月即闪辞，台湾行政院周四紧急核定第一金控 前董事长张兆顺接掌兆丰集团董事长职务，并于周五交接。

〞我一定会查明真相，消除外界的疑虑，可以公布就会对外公布，我们会尽其所能的让外界知真相。〞张兆顺说。

兆丰银行纽约分行因违反〞反洗钱〞申报机制，遭美方重罚，引起轩然大波；张兆顺临危授命，接掌兆丰金。

他说，〞坦白讲，我的心情很挣扎，在见(行政)院长(林全)之前，我一直在想，干嘛去做这个事呢？但一见到院长就答应了。〞

张兆顺表示， 兆丰银这次遭美方重罚，可能是金检后，美方与兆丰内部进行闭门会议时，兆丰错失黄金处理期，以致惹火美方并遭重罚，〞外界所有疑问是为什么没有处理？我来这里就是要把真相弄清楚、消除外界的疑虑，做我该做的事。〞

他并称，兆丰银内部将设立危机处理小组，把所有疑虑弄清楚，〞我们要改进我们的内控内稽，希望能通过主管机关最严厉的标准，这是我们要做的。〞

至于责任问题，张兆顺则说，〞我没有在谈责任的问题，我希望发现问题、解决问题，事情弄清楚，责任就会清楚。〞

他表示，兆丰遭重罚的事情是令人痛心的事，在社会上更是沸沸扬扬，但兆丰银行与外界却有相当的落差；依他个人的经验，如果只是作业疏失，兆丰这次应该不会被处罚这么重；而如果只是作业疏失而重罚就表示，可能是在〞黄金期〞即金检后双方从闭门会议，到金检报告出来前兆丰没有好好处理。

张兆顺说，〞我想我们是不会洗钱的，我们是疑似洗钱，这一点我们一定会解释到外界清楚为止；否则风风雨雨很难消除。〞

再者，他说，将彻底执行公司治理，〞外界指责我们的董事会没有发挥功能，我们一定要用最严厉的标准让主管机关让我们过关，否则会造成银行的声誉和商誉很大的影响。

另第三大项工作是加强风险控管机制和风控能力，他说，未来风险控管将一一检视并强化，〞未来风险控管的机制一定要建立的更好，人员风控的能力也会加强。〞

张兆顺说，前述三大事项是银行必要的，否则银行业绩再好也没有用的，〞因为业绩是建立在流沙上，是没有用处的。〞(完)