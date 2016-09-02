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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 18:21 BJT

东南亚股市：有涨有跌变动不大，等待美国公布就业数据

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.02    -0.56   -0.15  +12.38   332.82
    新加坡                     2803.92   -12.55   -0.45   -2.73  2882.73
    马来西亚                  1671.79     1.24   +0.07   -1.22  1692.51
    泰国                      1521.48   -18.23   -1.18  +18.13  1288.02
    印尼                      5353.46    18.91   +0.35  +16.56  4593.01
    菲律宾                     7807.42    34.11   +0.44  +12.30  6952.08
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 张涛/刘秀红/孙茉莉/艾茂林)

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