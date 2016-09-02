美国热股：Smith & Wesson评级和目标价遭调降，盘初下跌近3%

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月16日

路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50