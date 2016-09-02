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市场报道 | 2016年 9月 2日 星期五 21:37 BJT

美国热股：Smith & Wesson评级和目标价遭调降，盘初下跌近3%

路透9月2日 - 枪支制造商Smith & Wesson 周四盘后公布第一季获利和营收均好于预期。Wunderlich Securities将该公司目标价从34美元上调至36美元。

但是，Craig Hallum将其股票评级从“买入”调降至“持有”，并将目标价从35美元下调至33美元。

Smith & Wesson股价周四收于29.58美元，盘初下跌2.9%，报28.71美元。(完)

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