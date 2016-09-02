美国热股：Smith & Wesson评级和目标价遭调降，盘初下跌近3%

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透9月2日 - 枪支制造商Smith & Wesson 周四盘后公布第一季获利和营收均好于预期。Wunderlich Securities将该公司目标价从34美元上调至36美元。
但是，Craig Hallum将其股票评级从“买入”调降至“持有”，并将目标价从35美元下调至33美元。
Smith & Wesson股价周四收于29.58美元，盘初下跌2.9%，报28.71美元。(完)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50