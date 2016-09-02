欧洲汇市：英镑升至一个月高位，因建筑业数据回升且美国就业数据令人失望

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透伦敦9月2日 - 英镑周五升至一个月高位，调查显示英国建筑业从滑坡中复原，提振对英国经济在6月退欧公投后显现韧力的预期。
英镑扩大升幅，此前数据显示美国8月非农岗位增幅不及预期，降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚加息的可能性，拖累美元指数 在伦敦下午交易中跌0.2%。
“英国数据意外强劲，反映了英国退欧公投对经济带来的冲击缓和，导致美元兑英镑大跌，”FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb说。
Markit/CIPS的8月英国建筑业采购经理人指数(PMI)从7月的45.9升至49.2，优于路透调查中所有分析师的预测，但仍然低于50的荣枯分水岭。
英镑兑美元 升至1.3350美元，为8月3日来最高水准，可望连升第三周，创下4月来最佳连涨势头。欧元兑英镑 跌至日内低位0.83945英镑，离周四触及的四周低位0.8388不远。
在英国建筑业数据出炉前，周四数据显示8月英国制造业创下史上最强劲反弹中的一次，英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，之前的7月曾跌至三年低点。
“焦点现在转向周一出炉的服务业采购经理人指数(PMI)，预计服务业读数跟随这势头，数据也上升，可能进入扩张区域，继续对英镑提供支持，”IronFx Global资深分析师Charalambos Pissouros说。(完)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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