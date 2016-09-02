芝加哥期市：CBOT小麦期货连涨第二日，因触及数年低位后有回补空头

美国个股：获中国最高法院提审，小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透芝加哥9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第二日收涨，交易商说，因现货月小麦期货本周跌至十年低点后出现回补空头和技术性反弹。
交投最活跃的12月小麦期货 收高4-1/2美分，报每蒲式耳3.99-1/4美元。
欧洲小麦价格下跌，此前俄罗斯宣布取消其小麦出口税两年，但价格已处于近十年低位的美国小麦市场对这消息没有反应。
CBOT报告，有228口CBOT-9月小麦合约交割。
美国市场周一因劳工节假期休市。CBOT谷物和油籽将在周二0000 GMT恢复交易。
今日CBOT小麦期货预估成交量为56,749口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果 的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。