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市场报道 | 2016年 9月 3日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连涨第二日，因触及数年低位后有回补空头

路透芝加哥9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连续第二日收涨，交易商说，因现货月小麦期货本周跌至十年低点后出现回补空头和技术性反弹。

交投最活跃的12月小麦期货 收高4-1/2美分，报每蒲式耳3.99-1/4美元。

欧洲小麦价格下跌，此前俄罗斯宣布取消其小麦出口税两年，但价格已处于近十年低位的美国小麦市场对这消息没有反应。

CBOT报告，有228口CBOT-9月小麦合约交割。

美国市场周一因劳工节假期休市。CBOT谷物和油籽将在周二0000 GMT恢复交易。

今日CBOT小麦期货预估成交量为56,749口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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