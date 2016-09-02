纽约期市：ICE期棉下跌，因风暴损害作物的忧虑缓解

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透9月2日 - 期棉周五在长周末假期前下跌，因横扫美国东岸的热带风暴对棉花造成的损害较最初预期的低。
期棉周四跳涨，录得约七周以来最大盘中百分比升幅，因担心飓风Hermine可能损害作物，且棉价受到美元走弱和上周出口销售数据强劲的支撑。
Hermine减弱成热带风暴，预计将向东北移动。
次月12月合约 收低0.39美分，或0.57%，报每磅67.79美分，交易区间为67.26-68.24美分，本周周线下跌约0.35%。
国际棉花咨询委员会(ICAC)周四在报告中下调2016-17作物年度棉花库存预估。
美元指数 上涨0.21%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 升0.95%。
期货市场总成交量减少16,752口，至16,026口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加683口，至228,643口。
洲际交易所美国软农产品期货和期权市场将在9月5日周一劳工节假期休市，在周二常规交易时段重开。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50