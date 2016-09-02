纽约期市：ICE期棉下跌，因风暴损害作物的忧虑缓解

路透9月2日 - 期棉周五在长周末假期前下跌，因横扫美国东岸的热带风暴对棉花造成的损害较最初预期的低。

期棉周四跳涨，录得约七周以来最大盘中百分比升幅，因担心飓风Hermine可能损害作物，且棉价受到美元走弱和上周出口销售数据强劲的支撑。

Hermine减弱成热带风暴，预计将向东北移动。

次月12月合约 收低0.39美分，或0.57%，报每磅67.79美分，交易区间为67.26-68.24美分，本周周线下跌约0.35%。

国际棉花咨询委员会(ICAC)周四在报告中下调2016-17作物年度棉花库存预估。

美元指数 上涨0.21%，汤森路透跟踪19种主要商品的CoreCommodity CRB指数 升0.95%。

期货市场总成交量减少16,752口，至16,026口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加683口，至228,643口。

洲际交易所美国软农产品期货和期权市场将在9月5日周一劳工节假期休市，在周二常规交易时段重开。(完)

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