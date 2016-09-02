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市场报道 | 2016年 9月 3日 星期六 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.39%，纳斯达克指数收升0.43%

路透纽约9月2日 - 美国股市周五上涨，弱于预期的就业报告降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月加息的预期，不过，又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数 收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数 升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。

本周，道琼工业指数和标普500指数均上升0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。(完) 　　

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