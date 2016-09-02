美国股市：道琼工业指数收高0.39%，纳斯达克指数收升0.43%

中国金融：中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透纽约9月2日 - 美国股市周五上涨，弱于预期的就业报告降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月加息的预期，不过，又有一位美联储官员发表鹰派言论，令今年稍晚加息一次的预期保持不变。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上升72.66点，或0.39%，至18,491.96点；标准普尔500指数 收高9.12点，或0.42%，至2,179.98点；纳斯达克指数 升22.69点，或0.43%，至5,249.90点。
本周，道琼工业指数和标普500指数均上升0.5%，纳斯达克指数上涨0.6%。(完)
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50