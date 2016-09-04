全球汇市：美元净多仓创八周新低，英镑净空仓七周来首降--CFTC/路透

路透9月2日 - 汇市投机客连续第五周减持对美元的多头押注，使得 美元净多仓缩减至八周来最低。 投资人进一步缩减美元多仓，因他们等待美国周五公布8月就业数据 ，该数据料为美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息与否的重要考量。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截 至8月30日止当周，美元净多仓降至52.9亿美元，为八周以来最低，此前 一周为63.4亿美元。 交易商最近几周一直减少美元净多仓，因美国数据好坏不一，而市场 关注本周就业数据。 数据显示，本周英镑净空仓出现七周来首次下滑，降至92,486口。之 前一周投机客连续六周改写英镑净空仓纪录高点。 “交易商对于英国看法更加乐观，至少是因为数据稳定而轧平英镑空 仓，”纽约BK Asset Management主管Kathy Lien表示。“在周四英国采 购经理人指数(PMI)公布之后，我们可能见到英镑空仓进一步下跌。” 英国上周公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期，本周稍早公布的 抵押贷款批准件数及房价数据表现优于预期，意味着英国经济受到6月退 欧公投打击的程度可能没有先前想像的那么严重。 周四公布的英国制造业数据也优于预期。 交易商亦将日圆净多仓扩增至5月3日以来的最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 91,570 90,387 空头仓位 27,909 30,071 净仓位 63,661 60,316 欧元(125,000欧元为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 108,261 105,374 空头仓位 190,186 182,032 净仓位 -81,925 -76,658 英镑(62,500英镑为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 39,648 35,850 空头仓位 132,133 130,828 净仓位 -92,485 -94,978 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 24,557 20,921 空头仓位 16,349 19,036 净仓位 8,208 1,885 加元(100,000加元为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 46,808 50,097 空头仓位 24,408 33,363 净仓位 22,400 16,734 澳元(100,000澳元为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 70,432 71,011 空头仓位 27,866 28,254 净仓位 42,566 42,757 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月30日当周 前一周 多头仓位 31,747 29,926 空头仓位 29,854 30,804 净仓位 1,893 -878 (完) (编译 张明钧; 审校 白云)