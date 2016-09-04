版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 4日 星期日 11:15 BJT

全球汇市：美元净多仓创八周新低，英镑净空仓七周来首降--CFTC/路透

路透9月2日 - 汇市投机客连续第五周减持对美元的多头押注，使得
美元净多仓缩减至八周来最低。
    
    投资人进一步缩减美元多仓，因他们等待美国周五公布8月就业数据
，该数据料为美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息与否的重要考量。
           
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截
至8月30日止当周，美元净多仓降至52.9亿美元，为八周以来最低，此前
一周为63.4亿美元。
    
    交易商最近几周一直减少美元净多仓，因美国数据好坏不一，而市场
关注本周就业数据。

    数据显示，本周英镑净空仓出现七周来首次下滑，降至92,486口。之
前一周投机客连续六周改写英镑净空仓纪录高点。
    
    “交易商对于英国看法更加乐观，至少是因为数据稳定而轧平英镑空
仓，”纽约BK Asset Management主管Kathy Lien表示。“在周四英国采
购经理人指数(PMI)公布之后，我们可能见到英镑空仓进一步下跌。”
    
    英国上周公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期，本周稍早公布的
抵押贷款批准件数及房价数据表现优于预期，意味着英国经济受到6月退
欧公投打击的程度可能没有先前想像的那么严重。
    
    周四公布的英国制造业数据也优于预期。
    
    交易商亦将日圆净多仓扩增至5月3日以来的最高。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       91,570            90,387
    空头仓位       27,909            30,071
    净仓位         63,661            60,316  
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位      108,261           105,374
    空头仓位      190,186           182,032
    净仓位        -81,925           -76,658
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       39,648           35,850
    空头仓位      132,133          130,828
    净仓位        -92,485          -94,978 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       24,557           20,921
    空头仓位       16,349           19,036
    净仓位          8,208            1,885

    加元(100,000加元为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       46,808           50,097
    空头仓位       24,408           33,363
    净仓位         22,400           16,734
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       70,432           71,011
    空头仓位       27,866           28,254
    净仓位         42,566           42,757 
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                8月30日当周          前一周
    多头仓位       31,747           29,926
    空头仓位       29,854           30,804
    净仓位          1,893             -878 
    (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐