金砖国家：9月2日股汇市收盘纵览

路透9月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月2日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.96%，报899.61点。

中国股市：沪综指小幅收升，美国非农数据明朗前大盘窄幅波动

中国汇市：人民币收平，G20行情与美国非农数据预期叠加致汇价持稳

香港股市：恒指收涨创一年收盘新高，受内地资金涌入热潮推升

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巴西股市：跳涨逾2%，因巴西国家石油公司(Petrobras)、银行业者Itaú Unibanco SA以及Bradesco SA等大涨。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.37%，报59,616.397点。

巴西汇市：波动剧烈，许多交易商担心巴西总统特梅尔(Michel Temer)的节约措施要在国会中寻求支持恐面临困难。雷亚尔兑美元 收报3.2521/34，上日收报3.2482/95。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.74%，报46,972.62点；大盘综合指数 收盘上涨1.65%，报53,500.07点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国就业数据逊于预期压制升息预期

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印度股市：收涨，指标BSE指数创下九周来最大涨幅，因Hero MotoCorp及塔塔汽车等业者8月销售数据强劲，提振投资人信心。BSE指数 收盘上涨0.38%，报28,532.11点；NSE指数 收盘上涨0.4%，报8,809.65点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.82/66.83，上日收报66.95/66.96。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.64%，报969.86点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.16%，报501.24点。