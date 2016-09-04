重温稿-中国经济：有能力保持中高速增长，坚定不移扩大对外开放--国家主席

路透上海9月3日 - 中国国家主席习近平周六表示，有信心、有能力保持中国经济中高速增长，继续在实现自身发展的同时为世界带来更多发展机遇。在新的起点上，将坚定不移扩大对外开放，实现更广互利共赢。

他是在今日二十国集团工商峰会开幕式上做出上述表示的。

习近平指出，针对全球经济增长低迷出现的突出问题，中国要在宏观经济政策上进行创新，把财政货币和结构性改革政策有效组合起来。

政策规则联动上，一方面通过宏观经济政策协调放大正面外溢效应，减少负面外部影响，另一方面倡导交流互鉴，解决制度、政策、标准不对称问题。

中国将继续深入参与经济全球化进程，支持多边贸易体制；加大放宽外商投资准入，提高便利化程度，促进公平开放竞争，全力营造优良营商环境。同时，将加快同有关国家商签自由贸易协定和投资协定，推进国内高标准自由贸易试验区建设。

在有序开展人民币汇率市场化改革、逐步开放国内资本市场的同时，继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。

习近平表示，从2016年开始，中国大力推进供给侧结构性改革，主动调节供求关系。要用五年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨，用三到五年时间再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。在去产能方面，力度最大，措施最实，说到就会做到。