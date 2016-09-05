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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月5日-9月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 9/5          法国            标售国库券(BTF)
 9/6          英国            标售票息为1½%、2026年到期公债
 9/6          日本            标售30年期公债
 9/7          德国            标售10年期联邦债券
 9/7          日本            标售六个月期贴现国库券
 9/8          日本            标售三个月期贴现国库券
 9/8          日本            标售五年期公债
 9/12         法国            标售国库券(BTF)
 9/12         美国            发售三年期公债
 9/12         意大利          标售国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 白云)

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