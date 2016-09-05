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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:02 BJT

欧洲个股：菲亚特克莱斯勒与三星等公司就马瑞利进行磋商--董事长

路透都灵9月3日 - 菲亚特克莱斯勒(FCA) 董事长John Elkann表示，公司正在与包括韩国三星电子 在内的数家公司，就旗下零件事业马瑞利(Magneti Marelli)的未来进行磋商。

Elkann周六在其家族的EXOR holding company 的股东会议上表示，“还在磋商，但都不是正式的。”

他并称，本周稍早在EXOR董事会会议间隙已与三星电子高层进行磋商。

“我们有谈到马瑞利，还有其他议题，包括保险业...因为我们拥有PartnerRE，”Elkann对记者表示。

Elkann表示，马瑞利在未来10年的汽车发展中扮演重再角色，因此引起外界的关注。他并称，菲亚特克莱斯勒正急欲强化该事业。

三星已视汽车零件为成长动能，因其包括智能手机在内的现有事业销售放缓。若收购马瑞利等成熟供应商，将可协助其克服准入门槛高的问题。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)

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