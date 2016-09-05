欧洲个股：菲亚特克莱斯勒与三星等公司就马瑞利进行磋商--董事长

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透都灵9月3日 - 菲亚特克莱斯勒(FCA) 董事长John Elkann表示，公司正在与包括韩国三星电子 在内的数家公司，就旗下零件事业马瑞利(Magneti Marelli)的未来进行磋商。
Elkann周六在其家族的EXOR holding company 的股东会议上表示，“还在磋商，但都不是正式的。”
他并称，本周稍早在EXOR董事会会议间隙已与三星电子高层进行磋商。
“我们有谈到马瑞利，还有其他议题，包括保险业...因为我们拥有PartnerRE，”Elkann对记者表示。
Elkann表示，马瑞利在未来10年的汽车发展中扮演重再角色，因此引起外界的关注。他并称，菲亚特克莱斯勒正急欲强化该事业。
三星已视汽车零件为成长动能，因其包括智能手机在内的现有事业销售放缓。若收购马瑞利等成熟供应商，将可协助其克服准入门槛高的问题。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。