欧洲个股：菲亚特克莱斯勒与三星等公司就马瑞利进行磋商--董事长

路透都灵9月3日 - 菲亚特克莱斯勒(FCA) 董事长John Elkann表示，公司正在与包括韩国三星电子 在内的数家公司，就旗下零件事业马瑞利(Magneti Marelli)的未来进行磋商。

Elkann周六在其家族的EXOR holding company 的股东会议上表示，“还在磋商，但都不是正式的。”

他并称，本周稍早在EXOR董事会会议间隙已与三星电子高层进行磋商。

“我们有谈到马瑞利，还有其他议题，包括保险业...因为我们拥有PartnerRE，”Elkann对记者表示。

Elkann表示，马瑞利在未来10年的汽车发展中扮演重再角色，因此引起外界的关注。他并称，菲亚特克莱斯勒正急欲强化该事业。