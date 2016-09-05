《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平在二十国集团领导人峰会(G20)开幕辞中表示，面对当前挑战，二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济，为世界经济繁荣稳定把握好大方向，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

* 其他:

--国金证券 称，收到上交所问询函，要求核实大股东清华控股增持承诺的履行情况，并核实清华控股在预披露减持公告后是否实施了减持。

--上市房企半年报披露完毕，其中五家销售额突破千亿元人民币，前100名房企市场占有率提升至47%。分析称，随着市场分化现象延续，房地产行业集中度将进一步提高。当前土地价格上升已成为威胁房企盈利能力的核心因素。

--上周(8/29-9/2)全国中小企业股份转让系统新增44家挂牌公司。截至9月2日，新三板挂牌公司已达8,920家，总市值突破3.4万亿元。

--国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长，吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右。