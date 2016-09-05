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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月5日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平在二十国集团领导人峰会(G20)开幕辞中表示，面对当前挑战，二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济，为世界经济繁荣稳定把握好大方向，推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。

* 其他:

--国金证券 称，收到上交所问询函，要求核实大股东清华控股增持承诺的履行情况，并核实清华控股在预披露减持公告后是否实施了减持。

--上市房企半年报披露完毕，其中五家销售额突破千亿元人民币，前100名房企市场占有率提升至47%。分析称，随着市场分化现象延续，房地产行业集中度将进一步提高。当前土地价格上升已成为威胁房企盈利能力的核心因素。

--上周(8/29-9/2)全国中小企业股份转让系统新增44家挂牌公司。截至9月2日，新三板挂牌公司已达8,920家，总市值突破3.4万亿元。

--国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长，吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右。

--大康农业 公告，拟与海通证券共同发起设立规模达10亿美元或等值人民币的中巴农业发展投资基金，主要从事收购巴西农业公司以及投资相关仓储物流及配套、农产品的深加工、农业金融服务等领域。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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