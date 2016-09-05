《香港报摘》--经济日报9月5日

**头版头条**

--三新盘热卖，过去两天一手成交1,188伙单位，创逾三年新高，发展商纷纷加价加推。

**其他**

--瑞声科技 董事总经理莫祖权称，在公司微型技术的支持下，未来的手机可以做到更薄、更快及更节省电力。

--据悉，港交所 一直加紧研究推出新板的可能性，初步方向包括采取纯披露为本（disclosure-based）、主力负责接纳已在美国上市的新经济企业回流，或接纳业务模式涉及合适性问题的具潜力企业。

--金沙中国 旗下新赌场酒店项目澳门巴黎人获批出150张中场（mass market）赌枱，其中100张可于本月13日开幕时获得，并于明年及后年的1月1日各取25张。（完）

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