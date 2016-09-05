《香港报摘》--经济日报9月5日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--三新盘热卖，过去两天一手成交1,188伙单位，创逾三年新高，发展商纷纷加价加推。
**其他**
--瑞声科技 董事总经理莫祖权称，在公司微型技术的支持下，未来的手机可以做到更薄、更快及更节省电力。
--据悉，港交所 一直加紧研究推出新板的可能性，初步方向包括采取纯披露为本（disclosure-based）、主力负责接纳已在美国上市的新经济企业回流，或接纳业务模式涉及合适性问题的具潜力企业。
--金沙中国 旗下新赌场酒店项目澳门巴黎人获批出150张中场（mass market）赌枱，其中100张可于本月13日开幕时获得，并于明年及后年的1月1日各取25张。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。