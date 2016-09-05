《中国重要政经日程》--9月5日-9月24日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
=============================今日重要政经日程==========================
9月5日（周一）
--9月4-5日，2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
=============================近期重要政经日程==========================
9月6日（周二）
--第19次中国－东盟(10+1）领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第11届东亚峰会在老挝万象举行，至9月9日。中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问。
9月8日（周四）
--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛在福建厦门举行，至11日。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
9月21日（周三）
--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9月24日（周六）
--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。
9月27日（周六）
*--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。