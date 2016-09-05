《香港报摘》--信报9月5日

**头版头条**

--第六届立法会选举全日投票人数预料超过200万人，势必创下香港选举历史纪录。

**其他**

--消息人士指出，中银香港 就政府提供八成担保的中小企融资担保计划拟推出新优惠，特别聚焦于分期偿还的贷款上，并提供保费回赠，有助减低中小企的融资成本。

--香港上市公司商会主席梁伯韬称，建议中的上市监管新架构令证监会主导上市审批，或会窒碍本港新股市场发展。

--汇丰银行将推出另一数码服务“转账易”，日后客户只要透过手机号码，就可进行个人对个人（P2P）快速转账。（完）

--新一季NBA（美国职业篮球联赛）将于10月开锣，有传乐视体育香港再次以高价由电盈 旗下的now TV手中抢得来季NBA香港区的播映权，作价更较上一次中标价高出4倍。

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