《香港报摘》--信报9月5日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--第六届立法会选举全日投票人数预料超过200万人，势必创下香港选举历史纪录。
**其他**
--消息人士指出，中银香港 就政府提供八成担保的中小企融资担保计划拟推出新优惠，特别聚焦于分期偿还的贷款上，并提供保费回赠，有助减低中小企的融资成本。
--香港上市公司商会主席梁伯韬称，建议中的上市监管新架构令证监会主导上市审批，或会窒碍本港新股市场发展。
--汇丰银行将推出另一数码服务“转账易”，日后客户只要透过手机号码，就可进行个人对个人（P2P）快速转账。（完）
--新一季NBA（美国职业篮球联赛）将于10月开锣，有传乐视体育香港再次以高价由电盈 旗下的now TV手中抢得来季NBA香港区的播映权，作价更较上一次中标价高出4倍。
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。