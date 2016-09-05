《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月5日

*工商时报：

--行政院今日将公布〞新南向推动计画〞，与东协、南亚及纽澳等18国建立对话机制，投入约40亿台币，推动投资贸易、文化、医疗、科技、教育等双向交流合作，最终目标争取与各国洽签区域自由贸易协定（FTA）。

-- 因应陆客骤降冲击观光业者，身兼行政院观光发展推动委员会召集人的张景森，日前指示交通部观光局针对陆客市场，提出大陆市场拓展计画。

--金管会要境外基金〞爱台湾〞的大限，如今剩不到40天。为了达到主管机关爱台标准，一些过去五年、10年未曾在台湾募集新基金的外资投信，近一年开始募集新基金；新加坡银投资集团及路博迈投顾，更纷纷宣布要在台湾设立投信，希望在金管会设定最后期限内达标。

*经济日报：

--农历7月淡季结束，各大房屋代销业者推案由保守转趋积极，包含海悦、甲山林、新联阳及创意家四大代销业者，北台湾928档期就有逾900亿台币案量释出。业者推估，若加计建商自售部分，北台湾928档期案量可望逾1,300亿台币。

--总统蔡英文本周四将与联发科董事长蔡明介等半导体业五巨头见面，针对半导体人才、税赋、研发、能源与两岸合作等面向交换意见；新政府一直不愿开放的陆资参股台湾IC设计等议题，预料也将是业界争取再议的重点。

--润泰集团总裁尹衍梁与宝佳机构董事长林陈海，合资成立鉴机资产管理公司，持有中信金控股权逾百分之二。尹衍梁表示，中信金与南山人寿各自拥有银行和寿险最强的销售平台，双方可业务合作，但不代表〞南山人寿和中信金控 应该要合并〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。