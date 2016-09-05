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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月5日

9月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五
收市价的比较.(1美元=7.755港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高72.66点，或0.39%，报18,491.96
点。因就业报告不及预期抑制升息预期。 
        
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            123.290  2.20     19579     9.561
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.320    0.65     6157      2.891
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            61.900   1.58     228633    96.001
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            12.350   2.75     124281    19.154
           >                                               
 中石油    <0857.HK            67.550   2.55     27575     5.238
           >                                               
 中石化    <0386.HK            73.370   2.85     39139     5.689
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            38.650   2.03     5074767   59.942
           >                                               
 中电信    <0728.HK            53.020   2.55     12971     4.111
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.670   2.46     110430    9.050
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            5.910    2.78     5085      4.583
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.630   1.19     12037     4.775
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            29.740   1.12     2148      4.612
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            25.540   -0.31    1922      3.961
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            5.690    3.27     20933     0.882
           >                                               
    
    （完）

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