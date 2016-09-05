《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月5日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
9月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五 收市价的比较.(1美元=7.755港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高72.66点，或0.39%，报18,491.96 点。因就业报告不及预期抑制升息预期。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 123.290 2.20 19579 9.561 > 中国铝业 <2600.HK 9.320 0.65 6157 2.891 > 中国移动 <0941.HK 61.900 1.58 228633 96.001 > 中国人寿 <2628.HK 12.350 2.75 124281 19.154 > 中石油 <0857.HK 67.550 2.55 27575 5.238 > 中石化 <0386.HK 73.370 2.85 39139 5.689 > 汇丰控股 <0005.HK 38.650 2.03 5074767 59.942 > 中电信 <0728.HK 53.020 2.55 12971 4.111 > 中国联通 <0762.HK 11.670 2.46 110430 9.050 > 兖州煤业 <1171.HK 5.910 2.78 5085 4.583 > 华能国际 <0902.HK 24.630 1.19 12037 4.775 > 南方航空 <1055.HK 29.740 1.12 2148 4.612 > 东方航空 <0670.HK 25.540 -0.31 1922 3.961 > 中芯国际 <0981.HK 5.690 3.27 20933 0.882 > （完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。