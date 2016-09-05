《中国已公布新股发行上市日程表》--9月5日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 9/5 沪 通用股份 780500 17,491.9085 4.92 22.98 中信建投 9/7 9/5 深 新晨科技 300542 2,255 8.21 22.98 安信证券 9/7 9/6 深 农尚环境 300536 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 9/8 9/8 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 9/12 9/20 沪 常熟银行 780128 222,27.2797 4.28 9.89 中信建投 9/22 9/21 沪 城地股份 732887 2,460 12.13 22.97 华创证券 9/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 9/5 沪 正平股份 9,970 5.03 22.97 申万宏源 -- 深 朗科智能 1,500 22.52 22.46 中信证券 -- 沪 三角轮胎 20,000 22.07 22.98 安信证券 -- 深 亚泰国际 4,500 13.99 22.98 国泰君安 -- 沪 新天然气 4,000 26.66 22.99 西部证券 -- 深 创新股份 3,348 23.41 22.99 招商证券 -- 沪 振华股份 5,500 6.13 22.98 长江证券 -- 深 陇神戎发 2,167 13.64 22.99 华龙证券 -- 沪 网达软件 5,520 7.26 22.97 兴业证券 -- 深 先进数通 3,000 11.07 22.98 国泰君安 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。