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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

**上海证券报**

--中国保监会副主席黄洪透露，进一步加强人身保险产品监管有关事项的通知(征求意见稿)等新规将于本周发布。

**证券时报**

--香港保险业监理处数据显示，香港保险行业上半年总保费收入2,075亿港元，同比增长12.2%。其中，内地客户贡献新单保费收入301亿港元，已经接近去年全年水平，占个人业务新单保费比例达到37%。

--据悉，68家信托公司已收到行业评级初评结果。包括中信信托、平安信托、中融信托、上海信托、重庆信托等传统劲旅如愿收获A评级，一些不以规模见长却风格稳健的地方信托公司，包括苏州信托、国元信托、粤财信托等，亦跻身行业初评A级序列。

--下半年陕西省国有企业改革明显提速，为推动落后产能的关停并转，该省专门成立了陕西金融控股集团的子公司——陕西金融资产管理股份有限公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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