《中国报摘》--其他报纸重要消息9月5日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--中国保监会副主席黄洪透露，进一步加强人身保险产品监管有关事项的通知(征求意见稿)等新规将于本周发布。
**证券时报**
--香港保险业监理处数据显示，香港保险行业上半年总保费收入2,075亿港元，同比增长12.2%。其中，内地客户贡献新单保费收入301亿港元，已经接近去年全年水平，占个人业务新单保费比例达到37%。
--据悉，68家信托公司已收到行业评级初评结果。包括中信信托、平安信托、中融信托、上海信托、重庆信托等传统劲旅如愿收获A评级，一些不以规模见长却风格稳健的地方信托公司，包括苏州信托、国元信托、粤财信托等，亦跻身行业初评A级序列。
--下半年陕西省国有企业改革明显提速，为推动落后产能的关停并转，该省专门成立了陕西金融控股集团的子公司——陕西金融资产管理股份有限公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。