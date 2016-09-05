《全球重要经济事件一览表》--9月5日-9月12日

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9月5日(一)

中国杭州--2016年G20领导人峰会，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

卢布尔雅那--布莱德战略论坛(Bled Strategic Forum)。

9月6日(二)

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

瑞士卢塞恩--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一经济会议上发表演讲(1615)。

马尼拉--欧洲货币杂志的2016年菲律宾投资论坛。菲律宾央行总裁泰谭柯将出席。

老挝万象--第19次中国－东盟(10+1）领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第11届东亚峰会，至9月9日。中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问。

9月7日(三)

新德里--经济学人印度峰会。印度财长杰特利(Arun Jaitley)与贸易部长等多名部长将讨论政府培养与支持印度创新经济的政策重点。

美国里诺--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(0115)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1800)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，公布货币政策报告(0730)。

伦敦--英国央行总裁卡尼出席议会财政委员会听证会(1315)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一个国际会议上发言(2255)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。

9月8日(四)

福建厦门--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛，至11日。

东京--日本央行副总裁中曾宏在美国商会于日本举办的研讨会中发表演说(0430)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决议(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在宣布利率决议后举行记者会(1230)。

加拿大桑德贝--加拿大央行副总裁连恩进行报告(1605)。

伦敦--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在上议院经济事务委员会(1435)接受质询。

斯洛伐克布拉提斯拉瓦--欧元集团会议。

9月9日(五)

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议(0100)。

美国昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一项早餐会与经济预估活动中发表演说(1145)。

布拉提斯拉瓦--欧盟财长与央行总裁会议。

9月11日(日)

广西南宁--中国-东盟商务与投资峰会，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

9月12日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第58届全美商业经济协会(NABE)年会就货币政策与经济前景发表演说(1205)。

美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项研讨会与论坛活动(1700)。

多伦多--多伦多全球论坛(Toronto Global Forum)国际会议，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行常务董事莱维(Joaquim Levy)都将发表演说。

悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在彭博早餐(Bloomberg Breakfast)发表演说(2230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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