《台湾重要政经日程》--9月5日-11月21日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
=====================今日重要政经消息==============================
9/5(一)
--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。
--12:30 央行标售364天期定存单，金额1,600亿台币。
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9/6(二)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。
9/7(三)
--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/14(三)
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
9/22(四)
--08:30 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。
9/23(五)
--16:20 台湾央行公布8月M2货币总计数年增率，上月为年增4.70%。
9/27(二)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月为年减0.31%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
*11/21(二)
--16:20 台湾央行公布第三季经常帐结果，上季顺差171.3亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。