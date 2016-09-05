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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:15 BJT

《全球汇市》美元持坚，非农就业报告并未改变美联储升息预期

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1160  1.1153  +0.06  +2.76  1.0860
    美元/日圆            103.88  103.97  -0.09 -13.65  120.30
    欧元/日圆         115.95  115.93  +0.02 -11.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9792  0.9803  -0.11  -2.26  1.0018
    英镑/美元            1.3298  1.3288  +0.08  -9.77  1.4738
    美元/加元            1.2980  1.2996  -0.12  -6.21  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6935  6.6965  -0.04  +1.91  6.5680
    澳元/美元            0.7575  0.7570  +0.07  +4.12  0.7275
    新西兰元/美元        0.7301  0.7299  +0.03  +6.97  0.6825
    澳元/日圆         78.670  78.640  +0.04 -10.21  87.620
    新西兰元/日圆     75.830  75.830  +0.00  -7.50  81.980
    英镑/日圆         138.16  138.08  +0.06 -22.04  177.22
    澳元/新西兰元     1.0374  1.0373  +0.01  -2.72  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/王颖/陈宗琦/戴素萍/徐文焰；审校 龚芳/王丽鑫/郑茵)

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