《香港报摘》--其他报纸重要消息9月5日

**明报**

--新秀丽 行政总裁Ramesh Tainwala接受本报访问时表示，市场认为中国人减少消费只是错觉，事实是他们只是由过去盲目追求奢侈品牌，变为倾向到其他地区，选购物有所值的产品。

--德勤表示，现有沪港通的税务安排已算合理，预计内地政府不会再推出更多税务优惠，料深港通将沿用沪港通税制不变。

**星岛日报**

--国银金融租赁 副董事长范珣接受访问时表示，预计最快年底前获银监会批准在香港完成组建航空团队，以加快拓展海外飞机租赁业务市场，冀未来中国及海外市场的收入比重能达五五比。

--兴业太阳能 以8.6亿港元出售两附属公司之81%股权，将录得未经审核除税前估计亏损4,470万港元。

**苹果日报**

--消息透露，金管局上月举行两场研讨交流会，希望在即将公布的中小企开户指引内，为银行订明具透明度的市场准则，冀业界在网页内能列清开户所需的文件资料，尤以对非港注册海外公司的额外审批要求，料指引最快在未来两周内推出。

**东方日报**

--永隆保险总经理陈自然表示，受惠招商银行 转介客户及数码化支援，推动该行净资产值在八年间增长三倍至超过十亿港元，未来希望可提高市占率。

--工银亚洲个人金融业务部总经理梁翠儿表示，该部门过去三年盈利已达标翻一番，冀三年后再增50%。

**文汇报**

--美联工商舖 资料研究部综合土地注册处资料显示，香港8月共录558宗工商舖买卖注册，按月增加29%，连升五个月外，注册量创近10个月新高。（完）

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