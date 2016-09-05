港报财经评论：贫富不均民粹起，政客乱噏乐不疲--信报9月5日

贫富不均民粹起 政客乱噏乐不疲/ 习广思

美国公布8月非农就业数据后，美股回升，美元个别发展，兑欧罗及日圆转强，兑英镑稍为转弱。联储局9月加息机会由36%跌至12%，市场对此言人人殊。9月似乎不是很好的加息时机，相信在年底前，加息的讨论料会持续一段时间。

美国8月非农就业职位原本预期增加18万份，结果只增加15.1万份；劳动力参与率为62.8%，与前一个月持平；平均每小时工资按月增加0.1%，预估增加0.2%。工资、新增职位都比市场预期为少，华尔街普遍对加息预期松一口气。

债市两大投资基金对数据的解读两极化，PIMCO美国核心策略首席投资官、董事总经理Scott Mather接受访问时说，这是一份全线疲软的报告，所以它不会改变该行的观点，即9月非常不可能加息，但这使12月份行动变得更容易。

骏利全球无约束债券基金经理格罗斯称，9月仍有可能加息，如果这样的就业报告都无法让联储局加息，不知道什么样的报告才行。

两大债市投资者可能因本身仓位而各有说法，其他大行分析同样分歧。数据公布后，G Plus Economics首席经济学家Lena Komileva指出，上次美国劳动力市场表现强劲时，联邦基金利率远高于目前水平，而上一次联邦基金利率如此低之时，美国劳动力市场表现要比目前糟糕得多。

Komileva表示，如果联储局9月不采取任何行动纠正市场预期，那将会十分危险；联储局主席耶伦至少应该发表鹰派讲话，让市场为加息做好准备，避免市场在真的加息时受到冲击。Komileva又说，联储局是时候重新掌权，控制市场环境，并将政策周期计入经济政策当中。联储局官员似乎十分看重8月的非农就业报告，惟数据并不可靠，之后可能大幅修正。

美银经济学家Ethan Harris认为，8月非农就业报告令联储局9月很难加息，但这不会对12月美国联邦公开市场委员会（FOMC）决议有太大影响。从历史上看，8月就业数据通常会略显疲软，目前没有其他指标表明就业市场正在转弱；因此，美银继续预计联储局将在12月加息。

高盛看法则较为乐观，认为8月非农就业数据尽管不及预期，也达到支持9月加息的程度。高盛首席经济学家Jan Hatzius指出，美国8月就业增速低于预期，但仍高于联储局对均衡水平的预期，预计联储局9月有55%可能性加息，同时其将对政策声明及点阵图作出偏鸽派的修改。

就业数据公布后，美国10年期国债孳息率先跌后急升；欧罗曾升穿1.12美元后，跌至1.115美元水平，几乎以全日低位收市；日圆兑美元则一度转强，其后转弱，一度跌穿104，反映加息预期仍在，美元没有转弱。

美国加息问题极有可能拖到12月，市场焦点可能回到美国总统选战。特朗普成为共和党总统候选人后经常讲错说话，他换掉竞选团队经理后，支持度回升，市场忧虑再度升温。

诺贝尔奖得主、著名经济学家斯蒂格利茨（Joseph Eugene Stiglitz）早前表示，如果特朗普当选总统将是一场噩梦，指他不仅会把美国与世界各国的关系搞僵，还会严重威胁美国经济，因为特朗普对经济根本一窍不通，除了让企业破产外什么也不会，希望他不会把美国也搞到破产。

特朗普曾称如果当选总统，将就美国19万亿美元的债务与债权人重新谈判。斯蒂格利茨对此表示莫名惊讶，简直不敢想像任何国家领导人能说出这样的话，指特朗普根本不懂得资本市场的运作方式。

除了经济方面，斯蒂格利茨还认为特朗普会让美国面对非常严峻的外交环境，更提到特朗普声言要在墨西哥与美国边境建立「长城」的计划，将造成超出想像的损失。特朗普上周会见墨西哥总统，宣称要墨西哥出钱建墙。

何以特朗普至今仍有一定支持度，斯蒂格利茨相信特朗普主要吸引了过去25年间没有从美国经济发展中受益的人群，如果仔细看一下，过去25年90%人的实际收入增长是停滞的。

斯蒂格利茨2001年获得诺贝尔经济学奖，他曾担任世界银行资深副总裁及首席经济师，曾经在国际货币基金组织任职。4年前斯蒂格利茨已发表过美国社会收入不均的调查，指中产阶级的收入原地踏步，同时称美国经济已偏离自由市场的原则。民粹政客抬头，肯定有因。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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