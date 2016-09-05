中港个股：农行将拓展跨境人民币业务，提升跨境金融业务效率--董事长

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透北京9月5日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 董事长周慕冰日前表示，在人民币国际化方面，该行将拓展跨境人民币业务，加快完善本外币一体化的经营管理模式，进一步提升对跨境金融业务的响应速度和效率。
人民日报周一刊登周慕冰专访称，农行未来将继续加大创新力度，大力拓展跨境综合化服务产品线，积极向资本项下发债、基金、期货、深港通等领域拓展跨境人民币业务。
同时，他表示农行加快完善本外币一体化的经营管理模式，丰富跨境金融服务平台与渠道，进一步提升对跨境金融业务的响应速度和效率。
据其介绍，近年来，农行持续提升跨境人民币结算能力，在厦门、广西、云南、深圳、内蒙古、新疆等地分别成立区域性跨境人民币业务中心，制定全球中期票据计划，发行和承销香港“点心债”、首笔中资银行在台湾的“宝岛债”、在德国的“莱茵债”、在阿联酋的“酋长债”等人民币债券。同时推进跨境人民币集中运营、企业人民币境外放款、沪港通等业务发展，大力发展资本项下跨境人民币业务。
谈及中国企业“走出去”，周慕冰称，中国企业海外投资、海外并购增多，面对不同的经营环境，中资银行与中资企业在防风险、促发展上应加强合作。
他表示，未来农行将加强国别风险、法律风险、监管风险的研究和分析，充分利用外部风险缓释工具，增进境内外机构信息交流，努力让“走出去”的企业步子更快、经营更稳、发展更好。
此前曾有消息人士透露，农行获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行。这也是该行首次跻身人民币业务清算行。农行迪拜分行总经理方敏此前曾预计，到2020年时，阿联酋采用人民币进行SWIFT直接支付的比例将增长至80%或85%。 （完） (发稿 陈杨；审校 宿泱韫/曾祥进)
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