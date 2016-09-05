港报财经评论：长和环球医疗，值博空间更大--经济日报9月3日

长和环球医疗 值博空间更大/ 林瑞芬

长和 变红底股，恒指 最高上见23,306，收报23,266，全日升0.45%，大市成交额806.67亿港元。国指 收报9,686，升0.84%。

技术上，恒指第二个交易日企稳于23,000楼上，向上之势未断，下一关阻力主要在23,500至23,700左右。

欧盟委员会宣布批准长和旗下意大利3业务与VimpelCom之全资附属公司WIND合并。长和表示，交易须获得意大利监管批准，并预期将于2016年第四季完成。此项合并，有利增强市场对长和中期盈利的信心，股价即获重估，股价昨应声上涨3.3%，收报102.8港元，突破100港元阻力大关。配合走势，长和股价短期若持续上企100港元，下一站回探110港元机会稍强。

综合券商意见，瑞银估计今次长和的电讯业务合并可大幅提升营运效益，改善集团的现金流，协同效益有助减省成本，合营公司有机会在2018年度派发股息。因此，瑞银将长和2017年度每股盈利预测由8.73港元升至9.16港元，2018年度预测由9.9港元调升至10.29港元，中期目标价由107元上调至117港元，折合2017年度预测PE都是12.8倍，接近该股平均PE水平（12倍）。里昂因应合并的协同效益，预期长和2016至2018年之经常性利润可额外增加3至5%，每股资产估值额外提升1港元，股价目标由90港元调升至101港元。此次意大利电讯业务合并通过，里昂认为瑞典及丹麦电讯市场也存在合并之机遇，等待长和发掘。

美银美林将长和2017年度每股盈利预测由8.5港元升至8.94港元，2018年度每股盈利预测由9.23港元调升至9.84港元，2017年度每股资产估值调升3%，中期目标价由106港元上调至116港元。瑞信指是项合并，将令合营公司占有意大利电讯市场37%，为移动通讯市场最大市场持份者，年省成本7亿欧元，对长和每股资产估值潜在5.7港元的增值空间，目标价则维持看120港元。大摩就估长和每股资产估值潜在6.5港元的增值空间，自由现金流改善明显，2017年度及2018年度每股盈利可分别提升5%及6%。原估计2017年度每股盈利为8.46港元，最新调升至8.91港元；原估计2018年度每股盈利为9.18港元，最新调升至9.77港元，目标价由95港元上调至100港元。

相对大市值博率而言，个股于「深港通」正式通车前的值博空间更大。符合深港通市值计算法下的恒生综合小型股指数成分股，不乏爆升的个股，如环球医疗 ，今周股价累计升16%，昨收6.44港元。

环球医疗属刚起步，后市值得留意。事关过去市场给予该股的估值是参考公司只参考医疗融资业务十多倍的PE水平，但本周就公布了，已与西安交通大学第一附属医院签订合作合同，公司同意设立全资项目公司建设国际陆港医院，为项目提供不多于20亿元人民币的建设资金，建设完成后双方同意的一系列机制来参与国际陆港医院的管理及运营。公司同时会通过项目公司，出资不多于2,800万元，与第一附属医院共同成立一家合资公司，向国际陆港医院、第一附属医院及其他第三方的医院提供采购，后勤等一类或多类服务。具体细节虽有待公布，盈利估算较困难，但以公司沾手医院业务之后，估值有提升的空间，目前港股中相类近的凤凰医疗 以及康宁医院 预测PE水平逾30倍。

环球医疗现价往绩PE只是12倍左右，若PE估值提升至15倍，环球医疗股价可见7.8港元，还未到该股于去年7月上市招股价为8.18港元水平，现价值博空间大，以目标价7.8港元计算，上升空间约26%。保守而言，若按周綫图看，该股今周突破6港元及企稳其上，确立双底形态，量度升幅也至少6.8港元，现价上升空间有10%，候近6港元收集，止蚀5.7港元。

最后跟进，周四推介的科通芯城 ，因为配股停牌，昨日复牌，配股价与周三收市价只有轻微0.16%的折让，显见受市场热捧，股价即一枝箭抽升，昨最高见13.48港元，收报12.82港元，升2.4%。

从走势图可见科通芯城股价反覆向上，目标回探高位近15港元，若以配股价12.5港元假设，接货者至少利润两成才满足，股价目标挑战15港元可不是乱猜无谱！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘