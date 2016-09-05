港报社评：中共十九大人事布局，拼出新特色隐伏大难点--明报9月5日

内地今年多件大事，都围绕着一年后的中共十九大，而十九大的主要任务，是搭就崭新人事布局和构建新的政治路线。政治路线要待大会政治报告来揭晓，人事布局则从现在开始拼图，要在会前成形。这一人事拼图，经由省部级大员调整，锋芒毕露出五大特色，半隐半现着三大难点。8月底，内地新一波人事调整引起各方关注，这波调整涉及重要的中西部6省区及部分部委职位。其中焦点是西藏自治区党委书记陈全国调任新疆维吾尔自治区党委书记，新疆王张春贤回京出任中共中央党建领导小组副组长闲职，山西省长李小鹏调任交通运输部长。

3月以来，内地官场就展开密集人事调整。近半年间，波波相接地展开以地方省委书记为核心的人事调整。其首发在3月全国「两会」之后，选择红色权力老根据地陕西，以及人口第一大省河南、西部工业大省甘肃。从中共建党纪念日「七一」前后至8月底，省部级官员调整范围扩至江苏、江西、山西、青海、浙江、宁夏、湖北、新疆、甘肃等多个省区。同时，中央和国家机关有教育部、中央网信办、国务院研究室等部门亦换将。

这几波省部级人事调整虽然令人眼花撩乱，但从中主要理清3条线：一是因何作此调整，二是调整有何特色，三是末来有何看点。

首先，省部级人事调整，是中共十九大前关键人事战役。这是因为省部级的党政首脑，包括省委书记和省长、中央部委主官，均属政治任命，都担负着上贯下连的核心任务。中共五年一届的全国代表，关键是选出中央委员会，再由中央委员会产生最高领导层政治局和书记处，并提出下届的国家领导人和国务院部委负责人。省部级主官要负责主持地方的选举，又是预定的当然中委，既要「预调」，还要「集中调整」。

其次，今次省部级人事调整，新人新事新作风，展现出与过往不同的五大特色：一是「会前会后，分批调整」；三波调整分别安排在全国两会之后、「七一」中共建党纪念会前后、北戴河会议之后，这一特色是由现在最高领导层的风格决定，提名、开会、定案，节奏清晰。二是「有升有降，标准全新」；中共十八大后，中共提出干部人事的许多新规，习近平提出的「不唯票、不唯分、不唯年龄、不唯GDP」的人事新要求，经由这三波人事调整有所体现。三是「杀鸡儆猴，震慑各方」；今次人事调整，因应中共十八大前的政治乱象，最强调的是政治规矩，而除了一批批清剿腐败高官外，还特选了中共辽宁前省委书记王珉作政治闹事的典型，加以警诫。四是「关键岗位，提前布子」；省部级主官就是未来的中央委员，其调整就是十九大中委「基本盘」，这个「基本盘」将产生未来的中央政治局及其常委会的组成成员，所以其中有些关键岗位，如新疆的书记将是未来的政治局成员，是为提前布子。五是「先抚后商，消除震荡」；中共的人事安排，虽再无元老定夺之事，但政治元老仍需安抚，如李鹏之子、山西省长李小鹏调任交通运输部长，作「进中委、一把手」之安排，是安抚元老的典型个案。

这三波省部级调整，只是中共十九人事大战役的3个重要环节，预计年内至少还会有两次，时间大约会在10月十八届六中全会前后、年底中央经济工作会议前后。这三波省部主官调整以及年内未来的调整，仍属「中途之战」。以十八大为例，中央委员会有投票权的中委205人、有发言权无表决权的候补中委171人，另外还要选出中纪委委员130人，「两委三员」加起来逾500。地方和中央机关调整，加上透过军改完成的军队人事调整，人选总合已近未来「两委」三分之二。

但十九大人事战役仍未能放心的，是隐伏的三大难点。首先是地方「硬骨头」还没啃。这「硬骨头」是预定进入政治局的地方诸侯，新疆先行，但北京、上海、天津、重庆四大直辖市和经济大省广东未动。这事关未来政治局乃至最高层，是为最大人事难点。

第二大难点，在最高领导层。最高领导层的调整，一方面要靠地方、中央机关和军队调整的众星拱月，另一方面也要靠高层的最终摊牌和协商。最后是否需要靠体制变动来解决问题，仍是云山雾罩。

第三大难点在军队。军队武警将领在中央委员会所占比例约为五分之一，无论是中共党代会，还是全国人大，军队武警代表团都是最大的代表团。目前军改有利完成人事调整，但郭伯雄、徐才厚等人控制军队多年，加上军中将领尚未清洗者，军队武警的人事布局，恐怕最难令最高层放心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘