金属期市：伦铜因美元持坚而接近两个月低位，且年内前景低迷

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
沪铜 隔夜收跌0.2%至每吨36,470元人民币(5,460美元)。沪镍 上涨1.2%，沪锡 和沪锌 则分别上涨0.9%和0.4%，供应紧俏的金属持续表现突出。
美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓，数据实际上排除了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月升息的可能性。
中国国家主席习近平周日在二十国集团（G20）领导人杭州峰会开幕致辞中称，面对全球经济的挑战，各国应加强宏观政策协调，创新增长方式，完善全球经济金融治理，推动国际贸易和投资便利化，促进全球经济包容和联动式发展。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至8月30日当周，对冲基金和资产经理人减特纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期银的净多仓。投机客并大幅增持铜期货和期权的净空仓。
随着投资人将焦点从菲律宾供应疑虑转移至需求，今年中国不锈钢产出意外跳增或将引发镍价大涨；中国为全球最大镍消费国。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/许娜)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。