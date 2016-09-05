金属期市：伦铜因美元持坚而接近两个月低位，且年内前景低迷

沪铜 隔夜收跌0.2%至每吨36,470元人民币(5,460美元)。沪镍 上涨1.2%，沪锡 和沪锌 则分别上涨0.9%和0.4%，供应紧俏的金属持续表现突出。

美国非农就业岗位经过连续两个月的强劲增长后，8月增幅弱于预期，薪资增长放缓，数据实际上排除了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月升息的可能性。

中国国家主席习近平周日在二十国集团（G20）领导人杭州峰会开幕致辞中称，面对全球经济的挑战，各国应加强宏观政策协调，创新增长方式，完善全球经济金融治理，推动国际贸易和投资便利化，促进全球经济包容和联动式发展。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至8月30日当周，对冲基金和资产经理人减特纽约商品期货交易所(COMEX)期金和期银的净多仓。投机客并大幅增持铜期货和期权的净空仓。

随着投资人将焦点从菲律宾供应疑虑转移至需求，今年中国不锈钢产出意外跳增或将引发镍价大涨；中国为全球最大镍消费国。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金