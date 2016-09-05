中国债市动态：现券继续窄幅整理，美国可能缓加息提振作用不大

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海9月5日 - 在美国不佳就业数据公布后，美联储9月升息概率暂时下降。中国银行间债市周一早盘现券依旧窄幅整理，其中主要利率债收益率微幅上行，国债期货主力合约也略走弱。
交易员认为，长期来看，美国加息预期仍不能排除。目前中国境内债市资金面和消息都较淡静，市场难有波澜。
美国8月非农就业岗位增长放缓，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)鸽派决策者与其鹰派同僚的论战中有了更多依据，前者对本月是否有必要升息持怀疑态度。 日本央行总裁黑田东彦最新表示，日本有进一步宽松政策的空间。
上海一银行交易员称，早盘现券整体变动不大，主要利率债收益率微涨。“叶伦上次说还是要加(息)的，因为一次数据不好，不一定会放弃吧。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1925%/3.1900%，上日为3.1850%/3.1810%。
流动性方面，尽管中国央行公开市场继续净回笼，但资金仍较为宽松。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.270元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1612 收报100.680元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。