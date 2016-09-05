中国债市动态：现券继续窄幅整理，美国可能缓加息提振作用不大

路透上海9月5日 - 在美国不佳就业数据公布后，美联储9月升息概率暂时下降。中国银行间债市周一早盘现券依旧窄幅整理，其中主要利率债收益率微幅上行，国债期货主力合约也略走弱。

交易员认为，长期来看，美国加息预期仍不能排除。目前中国境内债市资金面和消息都较淡静，市场难有波澜。

美国8月非农就业岗位增长放缓，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)鸽派决策者与其鹰派同僚的论战中有了更多依据，前者对本月是否有必要升息持怀疑态度。 日本央行总裁黑田东彦最新表示，日本有进一步宽松政策的空间。

上海一银行交易员称，早盘现券整体变动不大，主要利率债收益率微涨。“叶伦上次说还是要加(息)的，因为一次数据不好，不一定会放弃吧。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1925%/3.1900%，上日为3.1850%/3.1810%。

流动性方面，尽管中国央行公开市场继续净回笼，但资金仍较为宽松。