港报社评：弃保策略难言合情合理--信报9月5日

立法会选举的投票情况一如预料十分踊跃，投票率之高远胜四年前，更势创回归后历届的新高，部分票站到规定截止时间仍大排长龙。如此现象一来反映香港市民政治意识觉醒，愈来愈多人珍惜手上足以左右大局的选票，二来则意味着社会气氛依然处于拉锯状态，无论是建制派抑或是包含本土派和泛民主派的非建制阵营，支持者皆认为有必要「据票力争」，不让对方坐大。

截稿之时，尚未有点票结果，对于整体的形势分析，暂时无法置喙，然而就今届选举最特别的「弃保策略」，以及与之息息相关的「雷动计划」，诚值得议论探讨。

来到九月四日投票日前不久，先后有七名候选人宣布弃选，停止所有拉票行动，除了自由党的周永勤是哭着说「避免更高层次的麻烦」之外，其余人士主要的动机是「牺牲小我、完成大我」，在明知自己当选无望的情况下，退下来好让选票集中投给同道中人，弃车保帅去也。跟「弃保策略」在逻辑上殊途同归的，是由港大法律系副教授戴耀廷发起的「雷动计划」，根据民意调查的趋势，为「策略选民」提供建议，放弃这个，保住那个，用意则是有某些候选人「被牺牲小我、完成大我」，防止泛民阵营由于僧多粥少而揽炒，希望透过此曲线协调作用，争取更多非建制派的议席。

候选人半路中途放弃参选到底有没有问题？法律上而言，如果当事人被胁迫或者被操纵而弃选，相关人等有机会触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》，然而除了周永勤事件比较耐人寻味之外，其余个案暂时似乎看不到有证据显示存在胁迫或操纵。假设弃选人士出于自愿，法律上问题不大，哪怕选举法例之中不存在退选机制。选举管理委员会主席冯骅表示：「如果在提名结束后，提名被裁决有效的话，是没有任何所谓退选机制，法律情况上，所有获有效提名的候选人，他们仍然在选举中竞逐，选票上亦会仍然印上他们的名字或名单。选民有权按自己的意愿，投票给选票上任何名单或候选人。」

相比于候选人自我放弃（虽然有个别弃选者乃不情不愿地作此艰难决定），「雷动计划」配票行动，无疑触发更大的争议，因为当中牵涉并非人人接受的政治伦理，也更使支持者失望甚至感到被戏弄。首先必须指出，泛民主派本来就拒绝参与「雷动计划」的选前协调，否则不会出现一大堆名单争崩头的混战局面。其次，选情变化甚大，个别候选人本来机会稍逊，但经过努力拉票之后愈来愈受欢迎，如果一早被放弃了，岂不冤枉？再者，当选战如火如荼之际，胜负分野仅在毫厘之间，谁该被弃、谁该被保，亦是难有一个合情合理的说法，尤其是被点名让选民放弃的候选人，必定心有不甘，恐怕会有一种惨遭出卖的愤慨。

配票成功与否，取决于民调的准确性，可是，民调信得过吗？政治意识觉醒其中一个副作用是尔虞我诈，不少市民已经懂得误导民调，一旦有人问及其投票意向，心里虽想选票给甲，口里却说属意于乙，结果令民意调查出现偏差。若然以民调为基础而摆布弃保方案，视作冷门的候选人被遗弃固然不悦，视作热门者也不见得高兴，因为随时阴沟里翻船，大家以为当事人稳操胜券，转而投票给其他告急人士，最终可能战果逆转，败事有余。

即使民调准确，就算配票成功，尚有一个不得不反省的问题，由第三势力影响选民的个人决定，政治伦理说得通吗？泛民主派经常攻击建制派利用「蛇斋饼糭」操纵选民，要是泛民亦是利用「弃保策略」达致配票效果，扭曲选民原本属意的选择，尽管没有直接输送利益，却予人五十步笑百步之感。很大部分泛民支持者明言不愿意配票，这是对于政治伦理的一种表态，毕竟选民希望投票给自己真正心仪的对象，哪怕最终不能当选，输也输得有骨气。谁赢谁输还在其次，最重要的是香港一定要赢，选出真心真意为港人发声的代议士，踢走口是心非的投机分子，并且体现出公平公正公道的真民主。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘