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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:38 BJT

中国汇市：路透测算人民币汇率指数均继续回落，CFETS指数微跌至94.41

路透北京9月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日微跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.47%，SDR篮子指数跌3.81%，BIS指数跌6.54%
。
    
 CFETS篮子货币      今日中间   CFETS篮子货币
                    价         较上日升贬点
                               数
 人民币                6.6873           -146
 欧元                  7.4595            116
 日圆                  6.4345            299
 港元                  0.8623          -20.6
 英镑                  8.8905           -332
 澳元                  5.0607           -244
 新西兰元<NZDCNY=P     4.8789           -179
 BOC>                          
 新加坡元<SGDCNY=P      4.916            -77
 BOC>                          
 瑞郎                   6.824           -138
 加元                  5.1506           -571
 林吉特<CNYMYR=PBO     0.6097          -12.1
 C>                            
 卢布                  9.7566          -1163
 泰铢                  5.1771            -60
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.99，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.04，较上日微
跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数 报95.09，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.1，与上日持平。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）
    

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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