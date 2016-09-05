中国汇市：路透测算人民币汇率指数均继续回落，CFETS指数微跌至94.41

路透北京9月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.41；SDR篮子指数微跌至95.07，BIS篮子指数微跌至95.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.47%，SDR篮子指数跌3.81%，BIS指数跌6.54% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币 价 较上日升贬点 数 人民币 6.6873 -146 欧元 7.4595 116 日圆 6.4345 299 港元 0.8623 -20.6 英镑 8.8905 -332 澳元 5.0607 -244 新西兰元<NZDCNY=P 4.8789 -179 BOC> 新加坡元<SGDCNY=P 4.916 -77 BOC> 瑞郎 6.824 -138 加元 5.1506 -571 林吉特<CNYMYR=PBO 0.6097 -12.1 C> 卢布 9.7566 -1163 泰铢 5.1771 -60 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.99，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.04，较上日微 跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数 报95.09，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.1，与上日持平。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)