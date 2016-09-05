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亚洲 | 2016年 9月 5日 星期一 09:39 BJT

美国个股：美国国际集团通过出售中国财险持股筹资1.92亿美元--IFR

路透香港9月5日 - 根据汤森路透旗下IFR，美国国际集团(AIG) 已通过出售所持中国财险 剩余股份筹资约14.9亿港元(1.92亿美元)。

AIG以每股13.46港元的价格出售了1.11亿股，之前确定的底价为13.39港元。该股周五收报13.46港元。

在中国财险2003年进行香港IPO之前，AIG购入该公司股份，但在过去两年持续削减持股。据路透计算，包括最近一次售股在内，AIG售股所得约为28亿美元。

AIG未回复路透置评要求，也未联系上中国财险置评。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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